Евгений Грабчак: «Опорная сетевая компания гарантированно восстановит электроснабжение потребителей»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 декабря. – Минэнерго в ближайшее время внесёт в Правительство законопроект о системообразующей территориальной сетевой организации (ТСО). По каким критериям будут выбраны опорные ТСО, когда они появятся, как мелкие сети будут передаваться в их эксплуатацию и, какие результаты повлекут за собой нововведения в интервью газете «Коммерсант» рассказал Евгений Грабчак.

Цель консолидации на базе опорных ТСО – повышение надёжности и качества энергоснабжения. Замглавы энергетического ведомства отметил, что некоторые энергокомпании уделяют недостаточно внимания распределительным сетям, отдав приоритет развитию опорных сетей напряжением 35 кВ и выше: «Из-за действий недобросовестных собственников сетей страдает не только население, но и экономика многих регионов страны», – пояснил замминистра.

При отборе опорных ТСО будут учитываться крупность, доля необходимой валовой выручки компании в регионе, количество персонала, спецтехники, аварийного запаса, время ликвидации нарушений энергоснабжения, а также инвестиции в реновацию распредсети.

Организация должна доказать свою способность устойчивого функционирования и обеспечения надёжного энергоснабжения конечных потребителей. Наличие инвестпрограммы также должно быть обязательным критерием.

«По сути создается инструмент, похожий на механизм гарантирующего поставщика (ГП). У такой ТСО будут специальные права и специальные обязанности. Например, в случае нарушения электроснабжения в регионе опорная сетевая компания по решению регионального штаба гарантированно восстановит электроснабжение потребителей независимо от того, к каким сетям такие потребители подключены», – прокомментировал нововведение Евгений Грабчак.

По словам заместителя министра, Минэнерго рассчитывает, что системообразующие ТСО начнут появляться следующем году.

Полная версия интервью доступна в разделе «Интервью и комментарии»

24.12.2021

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