Д. Гусев принял участие в открытии нового участка автодороги, связывающей Ненецкий автономный округ с Республикой Коми

Source: Russia – Council of the Federation

От состояния автотрассы зависит не только экономика региона, но и повседневная жизнь наших людей, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев совершил рабочую поездку на строящуюся автомобильную дорогу Нарьян-Мар — Усинск.

Сенатор в составе делегации под руководством губернатора НАО Юрия Бездудного БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа принял участие в открытии движения по новому участку автотрассы и зимнику.

Работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Ненецкого АО ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2019 г. В текущем году на строительство трассы из федерального бюджета региону было выделено 6 млрд 154,8 млн рублей.

Протяженность нового участка — 23,3 км. Он построен с учетом региональных и климатических особенностей Арктики

«Протяженность нового участка — 23,3 км. Он построен с учетом региональных и климатических особенностей Арктики. Поскольку трасса проходит по тундре, есть даже специальные переходы для перекочёвки северных оленей», — отметил Денис Гусев.

Федеральная поддержка позволит завершить проект с опережением на полтора года. Ввод в эксплуатацию всей трассы намечен на 2023 г., сообщил парламентарий.

Открытие нового участка автодороги, связывающей Ненецкий автономный округ с Республикой Коми

1 из 4

Денис Гусев в составе делегации под руководством губернатора НАО Юрия Бездудного принял участие в открытии движения по новому участку автотрассы и зимнику

2 из 4

Открытие нового участка автодороги, связывающей Ненецкий автономный округ с Республикой Коми

3 из 4

Открытие нового участка автодороги, связывающей Ненецкий автономный округ с Республикой Коми

4 из 4

Он высоко оценил качество зимней автодороги, которая связывает Ненецкий АО с соседней Республикой Коми. В этом году, за счёт поэтапного строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск, зимник стал короче на 22 км. В зависимости от погодных условий он может эксплуатироваться до середины апреля.

Денис Гусев рассказал, что в целях безопасности участников дорожного движения на крутых спусках и подъёмах организовано дежурство бульдозеров, для обозначения ширины полотна дороги и ориентации в условиях пониженной видимости через каждые 50 метров установлены вехи со светоотражающей плёнкой. На зимнике есть балки для обогрева водителей, а через каждые 15 км расположены пункты по сбору мусора.

«У Ненецкого автономного округа нет круглогодичного автомобильного сообщения с соседними субъектами, поэтому от состояния зимней автодороги прямо или косвенно зависит не только экономика региона, но и повседневная жизнь наших людей», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI