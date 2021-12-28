Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин подвели итоги развития спорта в России в 2021 году

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 декабря, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провели брифинг, посвящённый итогам развития спорта в России в 2021 году и планам на 2022 год. Брифинг прошёл в Координационном центре Правительства России.

О совместной работе с Правительством на брифинге рассказали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, зампредседателя Правительства Калининградской области – министр спорта, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, наставник спортивных проектов, представитель предпринимательского сообщества, эксперт конкурса «Ты в игре» Владимир Волошин.

В своем выступлении Дмитрий Чернышенко напомнил об основной задаче, поставленной Президентом – достижение показателя 70% россиян, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году. Благодаря проведённым мероприятиям показатель этого года был перевыполнен и составил 46,5%. В следующем году в планах достичь показателя 48%.

«Работа Правительства направлена на планомерное достижение установленного Президентом показателя. Ежегодно мы создаем всё больше доступных спортивных объектов. Так, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в этом году по всей стране мы ввели в эксплуатацию 77 спортивных объектов, в следующем году планируем ввести более 110», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Он также рассказал о новой редакции Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» до 2030 года, которая вступит в силу 1 января 2022 года. Она направлена на наиболее эффективное и быстрое достижение национальных целей и стратегических инициатив. Из федерального бюджета на её реализацию в 2022 году планируется направить 70 млрд рублей.

«Со следующего года по инициативе «Бизнес-спринт» мы запускаем одноимённый федеральный проект, задача которого привлечь предпринимателей к развитию спортивной инфраструктуры. К 2024 году будет построено более 200 «умных» площадок, а к 2030 году – 1 000 с участием частных инвестиций. За девять лет вдвое увеличится и количество оборудованных велодорожек. Сейчас их 683 км, дополнительно будет создано 700 км новых безопасных велосипедных трасс», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине 2022. По его словам, сформирован план заключительного этапа подготовки сборных команд, составленный таким образом, что спортсмены выйдут на пик своей формы к началу Олимпийских игр. В расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную включено 600 человек по 13 видам спорта из более чем 45 регионов страны. На данный момент Россия завоевала 218 из 261 возможной квоты, в том числе и по семи новым дисциплинам.

Министр спорта Олег Матыцин в своём выступлении отметил успешные показатели первого года реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

«Уходящий год был для нас успешным, все показатели, которые были запланированы в Стратегии – выполнены. Проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предполагает несколько основных направлений для развития. Прежде всего, это создание инфраструктуры, подготовка и повышение кадров, материально-техническое обеспечение занятий спортом, и, конечно же, возможность сделать спорт максимально доступным и интересным для всего населения, – сказал Олег Матыцин. – Для решения таких важных и глобальных вопросов федеральная Стратегия развития физической культуры и спорта предполагает создание региональной Стратегии, которая является нашим основным требованием при взаимодействии с руководствами регионов, обсуждении каких-либо инициатив или проектов по строительству спортивных сооружений, по проведению соревнований. Наш подход неизменен – Стратегия региона должна быть интегрирована в федеральную Стратегию».

Олег Матыцин подчеркнул важность межведомственного взаимодействия и работы с регионами в стратегическом развитии спортивной отрасли: «Ключевой подход деятельности Министерства – это совместная работа с ведомствами, регионами и общероссийскими федерациями. Мы определяем нашу миссию, как максимальную интеграцию спорта во все сферы социально-экономической деятельности государства. Такой подход сейчас активно реализуется во всех национальных проектах. Мы понимаем, что только активное сотрудничество с федеральными органами власти и представителями регионов позволит нам достичь результатов».

Министр добавил, что в 2021 году Россия полностью выполнила все обязательства перед международными спортивными федерациями по вопросам организации соревнований, которые проходили на нашей территории: «Мы провели 77 особо значимых международных соревнований. Тот стандарт, который всегда демонстрирует Российская Федерация, является гарантом того, что наша страна и в будущем будет принимать крупные международные мероприятия. Мы готовимся к проведению в следующем году крупных спортивных, образовательных и научных форумов мирового уровня. Системная работа на международной арене позволяет довести позицию страны в области развития спорта и быть важным участником многостороннего диалога по важным вопросам спортивной отрасли».

Олег Матыцин отметил достойное выступление россиян в 2021 году на мировой арене. «Международный сезон в спорте высших достижений также прошел успешно. Российские спортсмены завоевали много золотых, серебряных и бронзовых медалей на крупнейших соревнованиях. Такой успех вселяет надежду на достойное выступление наших спортсменов на Играх в Пекине, которые пройдут в не менее сложных условиях, нежели в Токио. Регламент, установленный Правительством КНР, намного жёстче мер, принятых летом в Японии. Особый режим будет определён и на федеральных базах в Российской Федерации. Сборным командам, которые планируют проведение заключительных сборов в зарубежных странах, были даны очень жёсткие рекомендации по выполнению всех требований. Надеюсь, что труд наших спортсменов и тренеров в прошедшем предолимпийском сезоне приведёт к хорошему выступлению на Играх Пекине», – заявил Министр.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о плодотворном взаимодействии с Министерством спорта в рамках подготовки к Играм в Токио. «Я восхищаюсь тем, что за столь короткое время Россия по праву становится великой спортивной державой, несмотря на все катаклизмы, которые нас преследуют в жизни. На примере Олимпиады в Токио, если говорить о теннисе, было столько продуманных решений от Министерства спорта, которые позволили нам успешно подготовиться. Огромное спасибо Министерству спорта Российской Федерации и Олимпийскому комитету России за то командное взаимодействие, которое было во всех сферах деятельности и за все те решения, которые позволили нам обеспечить подготовку – результат наших теннисистов на Играх говорит сам за себя», – отметил Шамиль Тарпищев.

Светлана Журова подчеркнула важность комплекса ГТО и федерального проекта «Спорт – норма жизни» в деле приобщения граждан к занятиям спортом. «Тот процент занимающихся спортом, который должен быть достигнут благодаря Стратегии-2030, – это очень серьёзная цифра. Будучи федеральным послом ГТО я рада, что вот уже семь лет как комплекс возрождён. Многие регионы поддерживают наш проект, делают что-то сами для развития ГТО и привлечения населению к участию в комплексе. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» направлен на привлечение взрослых граждан и детей к занятиям спортом. Я, как спортсменка, считаю, что спорт – это не мода, это действительно норма жизни и рада, что сама принимаю участие в определённых программах для его популяризации», – сказала Светлана Журова.

Эксперт конкурса «Ты в игре» Владимир Волошин добавил в свою очередь: «В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» затрагивается важная тема корпоративного спорта. В следующем году в силу вступает закон о налоговом вычете за занятия физической культурой и спортом, что тоже привлечёт большую долю бизнеса. Есть отличная инициатива по реализации спортивных объектов на территории бизнес-комплексов. У нас в стране около 70 млн человек трудоустроены, потому очень важно привлечь к занятиям спортом именно эту часть населения».

Пресс-служба Минспорта России

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