Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов#OneWeb28.12.2021 15:00

Дмитрий Лоскутов о контрактах Главкосмоса на 2022 год

Генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») рассказывает о контрактах компании на 2022 год.

***

— Сколько запусков спутников OneWeb ожидается в следующем году? Основная часть будет с Байконура? Другие космодромы будут задействованы?

— Планируется, что в 2022 году будет осуществлено 7 запусков космических аппаратов OneWeb, при этом один пуск ожидается из Гвианского космического центра, а еще шесть — с космодрома Байконур. В соответствии с текущим контрактом на 2022 год все запуски космических аппаратов OneWeb планировались с космодрома Байконур, пока мы ориентируемся именно на это.

— Когда ожидается первый запуск спутников OneWeb в 2022 году?

— Первый запуск космических аппаратов OneWeb планируется осуществить из Гвианского космического центра в феврале 2022 года.

— Сколько в целом пусков по контрактам Главкосмоса ожидается в следующем году?

— Всегда сложно говорить о планах, тем более, исполнение которых во многом зависит от наших зарубежных партнеров. На настоящий момент по текущим контрактам мы ориентируемся на 11 запусков космических аппаратов различного назначения, из которых один придется на космодром Восточный, три запланированы к осуществлению из ГКЦ, один из них я уже упоминал — это запуск космических аппаратов OneWeb. Большую часть — это семь запусков — мы планируем осуществить с космодрома Байконур.

***

Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки. С мая 2021 года «Главкосмос» является официальным оператором торговых знаков Роскосмоса.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите состоит из 394 космических аппаратов, компания планирует запуск еще нескольких сотен.

MIL OSI