Г. Карелова: Подведены итоги конкурсов «Здоровый университет» и «Будь здоров»

Source: Russia – Council of the Federation

Главная задача конкурсов — формирование в вузах системы мотивации к здоровому образу жизни среди молодых людей, отметила вице-спикер СФ.

Подведены итоги открытых конкурсов организаций высшего образования «Здоровый университет» и студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров», которые проводятся при поддержке Совета Федерации. Об этом сообщила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В 2021 году в конкурсах приняли участие 125 образовательных организаций и более 200 научных работ и проектов. Среди них победителями признаны 13 вузов в трех номинациях и 16 научно-практических студенческих работ в двух номинациях.

В ходе торжественной церемонии награждения вице-спикер СФ обратилась к конкурсантам с приветственным словом, отметив, что подведение итогов этих конкурсов в преддверии Нового года стало доброй традицией. По мнению парламентария, их главная задача — формирование в вузах системы мотивации к здоровому образу жизни среди молодых людей, что особенно важно в условиях новых вызовов.

Отрадно, что среди работ победителями стали проекты по пропаганде культуры здорового образа жизни с применением инновационных инструментов: вэб-приложений, онлайн-сревисов и медиаресурсов

Сенатор подчеркнула, что география конкурсов охватывает всю страну. «Особенно хочу отметить активность Тульского государственного университета им. Л.Н. Толстого, который четвертый год подряд становится победителем номинации «Эффективная система вовлечения обучающихся и сотрудников в ЗОЖ», — сказала Галина Карелова. Она также обратила внимание на победу Курского государственного медицинского университета, который впервые в истории проведения конкурсов «Здоровый университет» и «Будь здоров» стал победителем сразу в трех номинациях.

Вице-спикер СФ обратила внимание на высокий уровень организации первенства, назвав востребованными цифровые возможности конкурсантов 2021 г., с помощью которых принять участие смогли студенты с ограниченными возможностями. «Сами студенты тоже проявили себя в области цифровых технологий. Отрадно, что среди работ победителями стали проекты по пропаганде культуры здорового образа жизни с применением инновационных инструментов: вэб-приложений, онлайн-сревисов и медиаресурсов», — прокомментировала сенатор.

Галина Карелова поблагодарила участников и соорганизаторов конкурсов в лице губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаила Гордина и председателя Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Марию Якунчикову за вклад в реализацию масштабного проекта.

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