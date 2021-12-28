«Газпром» повысил надежность энергоснабжения юго-запада Санкт-Петербурга

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 декабря 2021, 16:55

Сегодня в Санкт-Петербурге запущен в работу модернизированный турбоагрегат №7 Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг»).

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Автовская ТЭЦ, работающая с 1956 года, — один из важнейших энергоисточников на юго-западе Санкт-Петербурга. Она обеспечивает электрической и тепловой энергией жителей Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов, 236 лечебных, детских, образовательных организаций и учреждений культуры, включая Российскую национальную библиотеку, а также объекты метрополитена и железнодорожной инфраструктуры.

Проведенные работы позволили повысить надежность тепло- и электроснабжения потребителей. В рамках модернизации заменено основное технологическое оборудование турбоагрегата №7, вспомогательное оборудование и инженерные системы. В частности, установлен новый генератор, оснащенный воздушной системой охлаждения, а также новая турбина с современной системой управления. Все оборудование — российского производства. Электрическая мощность турбоагрегата увеличена с 97 до 116,4 МВт, тепловая нагрузка — со 174 до 188,4 Гкал/ч.

При реализации проекта использовались цифровые технологии — была создана максимально точная 3D-модель модернизируемого оборудования. Контроль строительства в цифровой среде дал возможность, в том числе, осуществлять проект без остановки производственного процесса: весь период реконструкции станция продолжала снабжать потребителей энергией.

Модернизация турбоагрегата №7 — первый этап реконструкции Автовской ТЭЦ. В рамках второго этапа предусмотрена модернизация турбоагрегата №6 и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.

Справка

В 2019 году «Газпром энергохолдинг» завершил масштабную инвестиционную программу создания новых мощностей в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Всего было реализовано 36 проектов строительства и модернизации генерирующих объектов общей установленной электрической мощностью порядка 9 ГВт.

В рамках КОММод — нового инвестиционного цикла по обновлению оборудования в электроэнергетике — в 2022–2027 годах «Газпром энергохолдинг» планирует модернизацию объектов суммарной мощностью более 3 ГВт. В их числе — комплексная реконструкция электро- и теплогенерирующих мощностей г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, строительство двух парогазовых энергоблоков на Новочеркасской ГРЭС.

Модернизация турбоагрегата №7 Автовской ТЭЦ стала первым в России проектом, реализованным в рамках новой государственной программы в электроэнергетике — Конкурентного отбора мощности проектов модернизации (КОММод) на 2022–2024 годы.

Управление информации ПАО «Газпром»

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