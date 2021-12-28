«Газпром» и Санкт-Петербург подписали договор о сотрудничестве на новый трехлетний период

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 декабря 2021, 16:40

Сегодня в Санкт-Петербурге Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между компанией и городом.

Стороны подвели итоги сотрудничества в 2019–2021 годах. Оно было направлено на обеспечение надежного газоснабжения, реализацию проектов в сфере теплоэнергетики, развитие рынка газомоторного топлива, а также на создание современных спортивных объектов и формирование комфортной городской среды.

В частности, «Газпром» ввел в эксплуатацию газораспределительную станцию «Лаголово». В результате значительно повышена надежность газоснабжения Гатчинского и Ломоносовского районов Ленинградской области, южных и центральных районов Санкт-Петербурга, а также Юго-Западной ТЭЦ, что увеличило стабильность работы городской энергосистемы. Обеспечено проведение работ по модернизации городских теплоснабжающих сетей. Почти вдвое увеличено количество газозаправочных объектов «Газпрома» (до 15 единиц) и объем реализации экологичного топлива для автомобилей.

Построено три современных спорткомплекса: для занятий ледовыми видами спорта, плаванием, гимнастикой, для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта, а также пришкольные стадионы и спортивные площадки. Продолжена реализация проектов по комплексному благоустройству объектов городской среды. Проводились работы по художественной подсветке архитектурных ансамблей, реконструкции наружного освещения, а также гранитному мощению тротуаров, установке малых архитектурных форм, замене дверей и озеленению. С 2007 года благоустроено более 80 улиц, скверов, набережных и площадей в исторических районах города.

Алексей Миллер и Александр Беглов подписали Договор о сотрудничестве на новый трехлетний период — 2022–2024 годы.

В соответствии с документом, в числе основных направлений работы «Газпрома» — дальнейшее повышение надежности газоснабжения потребителей Санкт-Петербурга, включая продолжение реконструкции магистральных газопроводов «Серпухов — Ленинград» и «Белоусово — Ленинград».

В сфере расширения использования природного газа в качестве моторного топлива предполагается строительство 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Город со своей стороны обеспечит закупку новой техники на газе.

Особое внимание будет уделено развитию системы теплоснабжения Санкт-Петербурга. Например, для повышения надежности поставок тепла потребителям в историческом центре города «Газпром» планирует построить новую водогрейную котельную на Центральной ТЭЦ. Правительство Санкт-Петербурга в свою очередь продолжит работу, направленную на сокращение задолженности потребителей за поставки теплоэнергии.

Еще одно направление сотрудничества — благоустройство города и реализация социально значимых инфраструктурных проектов, включая «Лахта Центр 2». В частности, к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I будет благоустроена северная береговая линия Лахтинской гавани с установкой памятного знака «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты». Планируется создание культурно-исторического центра «Парусник „Полтава“», «Экогалереи», развитие спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры береговой линии парка 300-летия Санкт-Петербурга. Объединяющим элементом создаваемой инфраструктуры станет единая художественная подсветка морского фасада города.

В рамках программы «Газпром — детям» планируется, в частности, строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

В рамках заседания Межведомственного совета также подписано соглашение между «Газпромом», Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга. Документ предусматривает взаимодействие в области развития высокотехнологичного промышленного потенциала Санкт-Петербурга в интересах газовой отрасли.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве, в развитие которого заключаются договоры о сотрудничестве. Подписана также Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании.

Уровень газификации Санкт-Петербурга на 1 января 2021 года — 94,3%. В декабре 2020 года подписана программа развития газоснабжения и газификации города на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 11,247 млрд руб. К 2026 году технически возможная сетевая газификация Санкт-Петербурга будет полностью завершена.

В марте 2021 года между «Газпромом», Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, КАМАЗом и Правительством Санкт-Петербурга подписано соглашение об объединении усилий для поэтапного перевода городского автомобильного и водного пассажирского транспорта, коммунальной техники на природный газ.

В рамках программы «Газпром — детям» в Санкт-Петербурге создано более 35 спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы.

Управление информации ПАО «Газпром»

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