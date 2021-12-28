Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 декабря 2021, 16:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся торжественный ввод в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) «Газпрома» в Невском районе — первой в восточной части города.

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новая станция размещена на ул. Народная, на въезде в Санкт-Петербург по федеральной трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Ее производительность — 6,6 млн куб. м газа в год. В сутки здесь смогут заправляться экологичным и экономичным топливом до 200 единиц автомобильной техники, в том числе междугородние пассажирские автобусы и большегрузные автомобили.

Кроме того, к настоящему времени «Газпром» завершил строительство еще трех АГНКС: первой газозаправочной станции в Красногвардейском районе, по одной новой АГНКС в Пушкинском и Фрунзенском районах. Их суммарная производительность — 20,2 млн куб. м газа в год, пропускная способность — до 700 автомобилей в сутки.

Таким образом, газозаправочная сеть «Газпрома» в Санкт-Петербурге увеличивается до 15 объектов.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Дорожная карта мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2019–2023 годы.

В марте 2021 года «Газпром», Минпромторг России, КАМАЗ и Правительство Санкт-Петербурга подписали Соглашение о поэтапном переходе на использование газомоторного топлива в Санкт-Петербурге. Оно нацелено на развитие комфортной городской среды и снижение воздействия на окружающую среду.

В мае 2021 года в развитие действия соглашения стороны подписали План синхронизации мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2021–2023 годы. Он направлен на поэтапный перевод автомобильного и водного пассажирского транспорта, коммунальной техники на природный газ — самое экологичное и экономичное топливо.

В настоящее время городской парк автомобильной техники, работающей на природном газе, насчитывает порядка 1 тыс. единиц.

Управление информации ПАО «Газпром»

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