Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Музей космонавтики28.12.2021 02:40

В Музее космонавтики школьники и подопечные фонда «Галчонок» отправили космические письма

В первом зале московского Музея космонавтики маленькие любители космонавтики отправили новогодние послания космическим адресатам: на орбиту космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, генеральному директору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко или сотрудникам музея.

В акции приняли участие московские школьники и подопечные фонда «Галчонок», а помогли им в этом космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и актриса Юлия Пересильд. Партнёрами акции выступили Госкорпорация «Роскосмос» и информационное агентство ТАСС. Онлайн космическое послание можно отправить до 29 декабря 2021 года.

На специальном бланке ребята самостоятельно выбрали адресата и поделились с ним главным достижением года и планами на будущий год и, конечно же, написали поздравление с наступающим праздником. После заполненные письма ребята опустили в специальный ящик, из которого они обязательно попадут к адресатам.

«Хочу вам открыть одну тайну: космонавтам ужасно приятно получать письма. Когда ты проводишь несколько месяцев в космосе и прилетает грузовой корабль, в котором лежит коробка с твоим именем и письмами в ней, ты испытываешь бурю эмоций. В наш век цифровых технологий это невероятное чувство — открывать конверт и находить в нём письмо или рисунок. Получать такие послания — это огромная поддержка для экипажа, который находится на борту», — поделился космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Когда все послания были опущены в волшебный ящик, ребята отправились на праздничную экскурсию по музею. От экскурсоводов они узнали, как отмечают Новый год на МКС, какие традиции есть на станции и посмотрели праздничный ролик с космонавтами. Завершающей точкой акции стала выставка «Куклы — не игрушки», которая открылась в Музее космонавтики 23 декабря. Среди индикаторов невесомости и авторских кукол ребята увидели и синего птенца — символ фонда «Галчонок», которого Юлия Пересильд брала с собой в полёт, а теперь передала в музей специально для выставки.

К акции еще можно присоединиться в онлайн-формате. Бланки можно распечатать, заполнить и отправить на почту pr@kosmo-museum.ru до 29 декабря включительно.

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