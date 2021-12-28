В. Матвиенко: Кисловодск меняется в лучшую сторону, вводятся новые объекты

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ проинспектировала ход реализации программ благоустройства города-курорта.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила с рабочей поездкой город-курорт Кисловодск. Спикер СФ ознакомилась с ходом реконструкции и благоустройства ряда городских объектов, реализуемых в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Смотрите также

В осмотре приняли участие председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области сенатор РФ, представитель от исполнительной органа государственной власти Ставропольского края Михаил Афанасов, АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края исполняющий обязанности главы города Евгений Моисеев.

Валентина Матвиенко осмотрела объекты, расположенные на проспекте Ленина. Здесь благоустроена пешеходная зона, построен новый фонтан, обновлено наружное освещение.

По словам спикера СФ, с каждым годом Кисловодск меняется в лучшую сторону, вводятся новые объекты, реставрируются исторические здания, появляются новые санатории. «Проведен большой объем работ. В целом идет комплексная перезагрузка города. Важно, чтобы при этом был сохранен исторический облик курорта», — сказала Председатель СФ. Она обратила внимание на необходимость качественного озеленения территории. «Это надо делать по сезону и с учетом мнения жителей».

Кисловодск должен развиваться как современный высококлассный курортный город, но в то же время нельзя забывать о его жителях, которые должны жить в комфортной среде и иметь доступ к качественному здравоохранению, образованию

Валентина Матвиенко отметила, что с реконструкцией проспекта изменился целый квартал города, создана прогулочная зона для жителей и отдыхающих. «Кисловодск должен развиваться как современный высококлассный курортный город, но в то же время нельзя забывать о его жителях, которые должны жить в комфортной среде и иметь доступ к качественному здравоохранению, образованию».

Во время осмотра особое внимание было уделено восстановлению исторического здания школы №1, к учебе в которой дети приступят уже в январе 2022 года. Касаясь темы обучения детей во вторую смену, глава СФ подчеркнула, что необходимо решать этот вопрос в рамках реализации национального проекта «Образование».

Председатель Совета Федерации также посетила Старое озеро, объекты инфраструктуры которого были реконструированы, а прилегающая территория благоустроена. Зимой на озере предполагается сделать зону для катка, таким образом, это место отдыха станет всесезонным.

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Кисловодск

1 из 5

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Кисловодск

2 из 5

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Кисловодск

3 из 5

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Кисловодск

4 из 5

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Кисловодск

5 из 5

По словам Валентины Матвиенко, проект практически завершен. На весну остались работы по благоустройству и созданию пляжной зоны. Также с руководством региона и города спикер СФ обсудила перспективы развития территории, включая Комсомольский парк.

Председатель СФ отметила, что необходимо подготовить подробный проект и смету. Глава палаты подчеркнула, что к реализации всех важных проектов реконструкции Кисловодска необходимо привлекать только надежных подрядчиков.

Валентина Матвиенко поблагодарила Правительство РФ за решение о выделении дополнительных средств для реализации комплексного проекта, а губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за внимание к развитию города-курорта.

MIL OSI