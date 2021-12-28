Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика28.12.2021 11:39

В Кремле состоялось вручение государственных наград

В понедельник, 27 декабря 2021 года, в Екатерининском зале Кремля состоялось вручение государственных наград. Церемонию награждения проводил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

На торжественное мероприятие получили приглашение Герои России:

Олег Кононенко − инструктор-космонавт-испытатель — заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса;

Олег Артемьев — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса;

Алексей Овчинин − космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса.

За мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции Олег Кононеко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Олег Артемьев − орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни, Алексею Овчинину вручен орден Мужества.

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов, ветераны космической отрасли поздравляют Олега Кононенко, Олега Артемьева и Алексея Овчинина с вручением государственных наград и желают им новых космических свершений во благо России!

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