27.12.2021 Oświadczenie MSZ w związku z trzydziestoleciem uznania Republiki Białorus przez Rzeczpospolita Polską

Source: Government of Poland in Polish

30 lat temu Republika Białorusi podjęła decyzję o budowaniu własnego, niezależnego państwa. 27 grudnia 1991 r. Polska bezzwłocznie uznała Białoruś, podzielając w pełni prawo i dążenie narodu białoruskiego do samodzielnego i nieskrępowanego decydowania o swoim losie. Polska, z racji swoich doświadczeń historycznych szczególnie rozumie wagę i znaczenie posiadania własnego niepodległego państwa oraz wysiłek niezbędny do jego rozwoju.

Jednym z filarów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej była i jest polityka dobrosąsiedztwa. W rozwoju naszych relacji dwustronnych Polska zawsze kierowała się szacunkiem wobec białoruskiego państwa i narodu. Wspieraliśmy naród białoruski w procesie budowy własnego, suwerennego, niezależnego od obcych wpływów, atrakcyjnego gospodarczo państwa. Zawsze z głębokim zrozumieniem podchodziliśmy do demokratycznych aspiracji białoruskiego społeczeństwa, do jego woli pogłębiania swej narodowej tożsamości przy jednoczesnym poszanowaniu wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu.

Wierzymy, że sąsiednie narody powinny się wzajemnie szanować, współpracować w dobrych w czasach i wspierać w czasach trudnych. Tak jak od lat czynią to Polacy i Białorusini. Przez te ostatnie trzydzieści lat Polacy i Białorusini rozwijali relacje społeczne, kulturalne i gospodarcze. Wzajemnie się odwiedzali i poznawali. Budowali wspólny kapitał społeczny, mimo że politycznie nasze kraje podążały różnymi drogami.

Polityka, którą Polska prowadzi od trzydziestu lat, od czasu oficjalnego uznania państwa Białoruś, jest i będzie kontynuowana także w dzisiejszych trudnych czasach, kiedy naród białoruski został de facto pozbawiony swojego głosu i możliwości wyrażania własnych opinii w pokojowy i demokratyczny sposób. Polska będzie zawsze wspierać naszych białoruskich przyjaciół, i tych, którzy zdecydowali się pozostać w Ojczyźnie i tych, którzy zostali zmuszeni, do – głęboko wierzymy, że tylko czasowej – emigracji.

W 30-lecie uznania państwa Białoruś pragniemy zapewnić, że Polska pozostanie solidarna z narodem białoruskim, wraz z nim będzie zabiegać o poszanowanie jego woli dokonania demokratycznych przemian i wraz z nim będzie działać na rzecz rozwoju niepodległego białoruskiego państwa, naszego przyjaznego sąsiada.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

MIL OSI