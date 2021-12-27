Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Министерство обороны#Ангара#Космодромы#Плесецк27.12.2021 22:30

С космодрома Плесецк выполнен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Космические войска ВКС России провели в понедельник, 27 декабря 2021 года, третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

Спустя несколько минут орбитальный блок отделился от третьей ступени. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Военно-космические силы и всю российскую космическую отрасль (коллектив Центра Хруничева, НПО Энергомаш, НПЦ АП, ЦЭНКИ) с успешным испытательным пуском ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком нового поколения!

Этот полет показал, что испытания ракеты «Ангара» развиваются точно по плану. В будущем году ожидается завершение работ по строительству стартового стола для носителей этого типа на космодроме Восточный. Еще через год — первый ее пуск с нового российского космодрома!

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