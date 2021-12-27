Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#OneWeb#Космодромы#Байконур#РКЦ Прогресс#НПО Энергомаш#ВЦРД#ЦЭНКИ#Главкосмос27.12.2021 16:20

Состоялся 14-й для космодрома Байконур пуск

Сегодня, 27 декабря 2021 года, в 16:10:37.088 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37. Для 2021 года этот старт стал 24-м пуском российских космических ракет и 14-м — с Байконура.

Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут поочередно отделяться от российского «разгонника» разработки Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Двигатели ракеты-носителя также отработали в штатном режиме, в том числе двигатели семейства РД-107/108 первой и второй ступени, разработанные в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос), и двигатель РД-0124 третьей ступени, созданный в Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Роскосмоса).

С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Этот старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb, третьим с Байконура в 2021 году и пятым с данного космодрома в целом. Работы ведутся по контракту компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) с компаниями Arianespace и Starsem.

Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в Роскосмос). На ракетах семейства «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики.

Конструктивно «Союз-2», как и все ракеты семейства «Союз», выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком «Фрегат» она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.

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