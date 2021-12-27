Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#OneWeb#Главкосмос#НПО Лавочкина27.12.2021 20:57

Роскосмос вывел 318 спутников OneWeb за 2021 год

В понедельник, 27 декабря 2021 года, в 16:10:37 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb. Данный старт стал уже двенадцатым в рамках совместной программы OneWeb.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой. Во время автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников.

Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком. По завершении разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

Запуск космических аппаратов выполнен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса. Он был осуществлен силами совместного расчета дочерних организаций Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Российские космические системы, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.

О разгонном блоке «Фрегат»

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков.

Базовый разгонный блок «Фрегат» положил начало целому семейству высокоэффективных разгонных блоков, которые созданы и создаются на его основе. Применение на «Фрегате» дополнительных топливных ёмкостей и сбрасываемого блока баков («Фрегат-МТ» и «Фрегат-СБ») позволили существенно увеличить массу заправляемого топлива и, тем самым, повысить эффективность разгонного блока.

Основой конструктивно-компоновочной схемы разгонного блока «Фрегат» является блок баков, построенный по моноблочной несущей схеме. Он имеет торосферическую конфигурацию, состоящую из шести сваренных между собой сферических емкостей, разделенных сферическими донышками. Четыре из них являются баками окислителя и горючего, две ёмкости являются отсеками для размещения бортовых приборов и оборудования (один из них герметичен).

О спутниках OneWeb

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды.

Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

Компания OneWeb намерена развернуть низкоорбитальную группировку, состоящую более чем из 600 спутников для повсеместного предоставления услуг высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в Кu-диапазоне, клиентами которой должны стать прежде всего операторы связи Wi-Fi, LТЕ или 5G, а также провайдеры интернета.

Спутники будут находиться на полярных орбитах с наклонением 87,9° на высоте 1 200 км от земной поверхности в 12 плоскостях, равномерно разнесенных по долготе восходящего узла, при этом каждый космический аппарат обеспечит пропускную способность 7 Гбит/с.

На днях оператор услуг спутниковой связи OneWeb объявил о своем первом дистрибуторе в Австралии. Компания Vocus будет предоставлять услуги высокоскоростной связи OneWeb на всей территории Австралии.

Партнерство OneWeb и Vocus будет направлено на расширение каналов доступа для различных отраслей промышленности, таких как горнодобывающая, нефтегазовая, коммунальная, строительная и общественная. Это даст целый ряд преимуществ, включая повышение эффективности работы предприятий, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, отслеживание активов, мониторинг окружающей среды и новые операционные приложения, а также поможет удаленным работникам связываться с родными и близкими.

Используя возможности сети OneWeb, компания Vocus может дополнить существующую высокоорбитальную спутниковую или микроволновую связь, низкоорбитальной спутниковой связью с низкой задержкой сигнала.

За 2021 год Госкорпорация «Роскосмос» провела 8 пусковых кампаний по программе OneWeb с двух российских космодромов. Пять пусков (25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября) было выполнено с нового космодрома Восточный в Амурской области и три пуска (22 августа, 14 сентября и 27 декабря) с Байконура. В общей сложности за этот год российские средства выведения доставили на околоземную орбиту 318 спутников компании OneWeb.

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