Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#UNITY27.12.2021 10:00

Ракета желаний

Последние дни уходящего года всегда наполнены ощущением волшебства и веры в то, что загаданные в это время мечты непременно исполнятся. Особенно это важно для детей, страдающих от онкозаболеваний, и их родителей. Поэтому 25 декабря 2021 года сотрудники Госкорпорации «Роскосмос» присоединились в качестве волонтеров к команде благотворительного фонда UNITY и отправились к воспитанникам школы «УчимЗнаем» в реабилитационный центр «Русское Поле» рисовать вместе с ребятами мечты для арт-проекта «Ракета».

В составе доброго космического экипажа UNITY амбассадоры фонда — космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков со своей семьей, испытатель Института медико-биологических проблем РАН Анастасия Степанова, волонтеры-сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», а также очень важный член команды — скафандр «Победа», который побывал в космосе и благополучно вернулся домой, где продолжает свою почетную миссию — дарить веру в лучшее и исполнять мечты.

В рамках арт-проекта «Ракета» команда фонда собирает мечты детей из онкологических центров и разных стран мира, которые позже будут нанесены на ракеты и отправятся в космос при поддержке Роскосмоса. Образ будущей ракеты уже наполнился мечтами маленьких художников из Иркутска (Россия), Белграда (Сербии), Лусаки (Замбия), а теперь и подмосковного Чехова, где проходят реабилитацию после онкологических заболеваний дети со всей страны.

«У многих космонавтов дорога от мечты до полета занимает большое время. У меня от того момента, когда я твердо решил стать космонавтом до полета прошло, наверное, лет 15 или даже больше. С момента, как я пришел в отряд, чуть больше десяти лет. Мечты обязательно должны быть! И в них надо верить. Все космонавты верят, что смогут полететь в космос. Даже если это труднодостижимо. И, когда ты веришь, делаешь всё возможное для того, чтобы твоя мечта осуществилась», — обратился к ребятам космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

О чем же мечтают находящиеся на реабилитации после онкологии ребята? Один хочет получить в подарок дрон с камерой, чтобы посмотреть с ее помощью на Землю с облаков, другой — проехаться на спортивном грузовике, а кто-то — полететь в космос… Очень многие рисовали свои будущие профессии, а один мальчик даже пожелал счастья своим детям! Вот такие далеко идущие прекрасные планы у мужественных ребят.

Изобразить желание на бумаге им помогали родители и волонтеры, в числе которых — жена космонавта Сергея Кудь-Сверчкова Ольга и их десятилетняя дочка Сонечка, которая с большим энтузиазмом вовлекала всех детей вокруг себя в творческий процесс.

В преддверии этого мероприятия в Роскосмосе прошла встреча сотрудников Госкорпорации с представителями UNITY, на которой подробно рассказали, чем можно помочь благотворительному фонду. Все сотрудники, побывавшие на встрече, написали теплые пожелания в открытках для ребят, а 9 человек уже 25 декабря присоединились к команде фонда в качестве волонтеров, чтобы поддержать детей, помочь им нарисовать свои мечты, раскрасить матрешек и, конечно, поздравить их с наступающим Новым годом, вручив по-настоящему космические подарки.

MIL OSI