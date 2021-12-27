При поддержке Министерства спорта Российской Федерации Лига здоровья нации приглашает всех желающих отметить новогодние праздники на маршрутах здоровья

Source: Russia Ministry of Sport

С 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года Лига здоровья нации приглашает сборные и семейные команды по ходьбе поучаствовать в соревнованиях «Новогодние семейные маршруты здоровья – 2022» и «Новогодние командные маршруты здоровья – 2022», которые проводятся в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий», реализуемой при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Кроме того, впервые в этом году состоится «Новогодний марафон-2022» – соревнования по фоновой ходьбе в индивидуальном зачёте без ограничений количества шагов в день.

Всем участникам будут начислены бонусы за шаги, которые конвертируются в скидки на товары и услуги для ЗОЖ. Победители соревнований и самые активные участники получат призы и подарки от партнёров Лиги здоровья нации. Принять участие в соревнованиях смогут бесплатно все желающие.

Цель соревнований – мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности с помощью современных коммуникационных технологий и посредством геймификации ходьбы, а также увеличить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Чтобы принять участие в соревнованиях необходимо скачать, установить и зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI