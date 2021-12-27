Председатель СФ рассказала журналистам об актуальных законодательных инициативах и планах на 2022 год

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко подчеркнула, что весенняя парламентская сессия будет направлена на решение вопросов экономического развития и усиления социальной защиты граждан.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на пресс-конференции для журналистов парламентского пула оценила обстановку в России в связи с продолжающейся пандемией.

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Как напомнила спикер СФ, ковид пока не побежден, но ситуация в стране стабильная, система здравоохранения показала свою устойчивость. «Ответственность общества, ответственность всех граждан сейчас должна проявиться в том, что надо продолжать вакцинацию».

Председатель Совета Федерации рассказала об основных направлениях работы верхней палаты парламента в весеннюю сессию. По ее словам, по количеству запланированных мероприятий 2022 год будет превышает доковидный 2019 год. Валентина Матвиенко надеется, что сессия не станет «ковид-зависимой», а будет направлена на решение вопросов экономического развития, поддержки промышленности, усиления социальной защиты граждан и завершения формирования системы защиты семьи с детьми.

Среди важных законопроектов, которые предстоит обсудить, спикер СФ назвала законопроект о противодействии пыткам, в том числе в системе исполнения наказаний.

Отвечая на вопрос о законопроекте, касающемся сертификатов в общественных местах, Валентина Матвиенко подчеркнула, что он носит рамочный характер. «Это означает, что полномочия будут даны субъектам Федерации, которые несут ответственность за положение дел в своих регионах». При этом спикер СФ считает правильным дополнительное широкое обсуждение законопроекта с экспертами и специалистами: «Такой закон надо принимать и обсуждать максимально открыто. Это тот случай, когда мнение граждан должно быть определяющим».

Представители СМИ также интересовались вопросами высокой инфляции и роста цен. По словам Валентины Матвиенко, половина роста инфляции в сравнении с целевым показателем — это так называемая импортируемая инфляция, то есть влияние внешних факторов. «Если бы Правительство, Центральный банк не принимали соответствующие меры, то удар по кошельку граждан мог быть гораздо сильнее».

Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Пик роста цен пришелся на 2021 год

Председатель СФ считает необходимым продолжать активную работу по сдерживанию цен и в то же время наращивать собственное производство. «Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Пик роста цен пришелся на 2021 год».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия будет и дальше уверенно развивать импортозамещение и обеспечивать стабильное развитие экономики. «Мы должны в полном объеме обеспечивать себя продуктами питания, что и делаем в соответствии с программой, и должны сами производить в критических отраслях все, что нужно», — сказала она.

Валентина Матвиенко сообщила и о предстоящих зарубежных поездках. «Пауза, вызванная пандемией, была достаточно длинной, и мы должны возобновить активную межпарламентскую деятельность как на двусторонней, так и на многосторонней основе». По словам спикера СФ, запланировано участие делегации Федерального Собрания в сессии ПАСЕ, ряд визитов в страны СНГ, а также поездка в Китай, где будет проведено заседание межпарламентской комиссии.

Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам осенней сессии

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Валентина Матвиенко

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам осенней сессии

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам осенней сессии

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Пресс-конференция Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам осенней сессии

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Касаясь развития российско-американских отношений, спикер СФ отметила, что с приходом новой администрации США ситуация стала улучшаться. Вместе с тем, добавила Валентина Матвиенко, прорыва в сотрудничестве пока нет. «И мы, конечно, обеспокоены в первую очередь своей безопасностью: НАТО по‑прежнему продвигается к российским границам. Требования России справедливые и законные. Безопасность России серьезно влияет в целом на стратегическую безопасность и стабильность в мире».

Отвечая на вопрос о взаимодействии с американскими сенаторами, Валентина Матвиенко отметила, что пока таких перспектив не наблюдается. «Конгресс не интересует российская точка зрения. Они ее сами формируют и превращают в агрессивную политику».

Говоря о ситуации на территории Украины, Председатель СФ подчеркнула, что в комплексе Минских соглашений прописаны четкие политические, дипломатические шаги по урегулированию внутриукраинского конфликта. «Россия последовательно, настойчиво призывает европейские государства, Соединенные Штаты повлиять на руководство Украины о выполнении договоренностей. Вместо выполнения Минских соглашений они принимают законы, дискриминирующие граждан Луганска и Донецка, дискриминирующие русскоязычных и русских граждан на Украине».

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