Поздравление с Днём спасателя

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя.

И прежде всего хочу поблагодарить за нелёгкую, напряжённую, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей.

В текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населённые пункты во многих регионах России, решали важные задачи по борьбе с эпидемией коронавируса.

Особо отмечу и то, что специалисты Министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах. Доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую Республику.

Хочу вновь подчеркнуть: по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и чёткости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели среди лучших. Вы задаёте стандарты, которые служат ориентиром для ваших коллег во всём мире. Россия по праву гордится вами. И наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни.

Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами, в почётных списках лучших бойцов МЧС. В их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте «Листвяжная», и Министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев.

Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу. И это надёжная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонней профессиональной подготовки и дальнейшего роста молодых сотрудников, которые испытывают глубокое, искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям, тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России. Их личный вклад в её становление и развитие достоин высокой оценки и признательности.

Ещё раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Желаю успехов в благородной, востребованной службе. Счастья и здоровья вам и вашим близким.

MIL OSI