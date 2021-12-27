О. Хохлова проинспектировала работу промышленных и социальных объектов Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершила рабочую поездку в Юрьев-Польский район.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области в рамках поездки в регион посетила Юрьев-Польский район. Парламентарий проинспектировала работу ряда промышленных и социальных объектов.

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Вместе с врио губернатора области Александром Авдеевым и депутатом Государственной Думы Игорем Игошиным сенатор проконтролировала ход ремонта пристройки к детской поликлинике в районном центре, зрительного зала в местном доме культуры, осмотрела реставрационные работы усадьбы князей Голицыных в селе Сима, посетила обновлённый стадион «Труд», муниципальный музей и Георгиевский собор.

Делегация также осмотрела новый животноводческий комплекс «Шихобалово». Ольга Хохлова отметила, что для региона это важный проект, в который вложено более 350 млн руб. инвестиций. В планах — увеличить дойное стадо до 3750 голов и ежегодно производить около 35 тыс. тонн молока.

Ольга Хохлова проинспектировала работу промышленных и социальных объектов Владимирской области

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Ольга Хохлова проинспектировала работу промышленных и социальных объектов Владимирской области

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Ольга Хохлова проинспектировала работу промышленных и социальных объектов Владимирской области

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Ольга Хохлова проинспектировала работу промышленных и социальных объектов Владимирской области

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Ольга Хохлова проинспектировала работу промышленных и социальных объектов Владимирской области

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В ходе посещения Юрьев-Польского мясокомбината состоялся осмотр производства. Предприятие стабильно работает, продукция востребована у потребителей, сказала сенатор.

«Мы увидели потенциал, «точки роста» этой уникальной территории. Впереди у района — период динамичного развития», — подчеркнула Ольга Хохлова.

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