Source: Russia Federal Space

#РКС#НПО ИТ27.12.2021 17:58

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» передано Калининградской области

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», принадлежавшее Научно-производственному объединению измерительной техники (НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»), передано в собственность Калининградской области.

Сегодня, 27 декабря 2021 года, состоялось подписание трехстороннего договора между НПО ИТ, Калининградской областью и Калининградским областным историко-художественным музеем, в соответствии с которым корабль поступает в государственную собственность субъекта Российской Федерации с дальнейшим его закреплением на праве оперативного управления за историко-художественным музеем. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор НПО ИТ Владимир Артемьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.06.2016 № 1379 «Космонавт Виктор Пацаев» признан объектом культурного наследия федерального значения. В 2000 году при содействии региональных властей судно совершило переход из Санкт-Петербурга в Калининград, где на судостроительном заводе «Янтарь» был проведен его ремонт. До сегодняшнего дня между НПО ИТ и Музеем Мирового океана действовал Договор о сотрудничестве по сохранению этого судна космической связи.

Генеральный директор НПО ИТ Владимир Артемьев: «„Космонавт Виктор Пацаев“ — единственное сохранившееся судно из „Морской космической флотилии“, которое до сентября 2017 года продолжало обеспечивать прием, регистрацию и передачу телеметрической информации в Центр управления полетами, радиосвязь с экипажами российского сегмента Международной космической станции. На борту корабля была развернута экспозиция, посвященная истории космических исследований и Морского космического флота России, которая органично вошла в тематику Музея мирового океана. Уверены, что благодаря совместным усилиям с Правительством Калининградской области это уникальное судно — один из символов освоения космоса — станет важной точкой притяжения в культурной жизни региона».

Уникальное судно будет сохранено в прежнем состоянии с имеющимся оборудованием и радиотехническим комплексом и в дальнейшем будет использоваться в составе экспозиции Музея Мирового океана как уникальный памятник отечественного командно-измерительного комплекса и демонстрировать эволюцию созданных радиотехнических средств для обработки телеметрической информации с космических аппаратов и орбитальных станций. Со своей стороны Госкорпорация «Роскосмос» и НПО ИТ будут оказывать поддержку Музею Мирового океана при проведении тематических просветительских и профориентационных мероприятий.

***

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» названо в честь трагически погибшего во время возвращения на Землю спускаемого аппарата «Союз-11» летчика-космонавта СССР Виктора Ивановича Пацаева, который учился в городе Нестеров Калининградской области. Судно было построено на Ленинградском судостроительном заводе в 1968 году. С 2001 года ошвартовано в Калининграде у Набережной исторического флота, являющейся частью выставочных фондов Музея Мирового океана.

MIL OSI