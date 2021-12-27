Инструменты контрольно-надзорной деятельности будут способствовать улучшению инвестклимата, считают сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялся «круглый стол», посвященный профилактическим мероприятиям в контрольно-надзорной деятельности.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной деятельности как средство улучшения инвестиционного климата». Мероприятие открыл председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Сенатор отметил, что 2021 год был плодотворным и насыщенным: вступили в силу основные документы, создающие правовые основы для проведения «регуляторной гильотины». Среди них вступил в силу новый закон о контроле, принят закон-спутник, скорректировавший 132 отраслевых закона о контроле.

«Благодаря усилиям Министерства экономического развития РФ практически все нормативные правовые акты подготовлены, приняты и готовы к работе на федеральном уровне», — сказал Вячеслав Тимченко.

Он добавил, что сейчас акценты перенеслись на региональный и муниципальный уровень. «Сегодняшнее совещание посвящается вопросам завершения формирования нормативной правовой базы федерального уровня и подготовке к принятию необходимых нормативных правовых актов на региональном и местном уровнях», — уточнил парламентарий.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в своем выступлении отметил, что законом о госконтроле закреплен широкий спектр профилактических мероприятий. «К их числу отнесены: информирование, обобщение правоприменительной практики, меры стимулирования добросовестности, объявление предостережения, консультирование, самообследование, профилактический визит».

Сенатор добавил, что в сфере регулирования гарантий и защиты бизнеса новые законы вводят ряд перспективных институтов. Так, в системе приоритета профилактических мероприятий введен институт независимой оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. Также закон о контроле предусматривает возможность освобождения от плановых контрольных (надзорных) мероприятий при условии заключения договора страхования рисков причинения вреда.

«Правовые акты задали несколько важных направлений, которые должны изменить идеологию контроля на основе поддержки и стимулирования добросовестного поведения бизнеса с учетом применения со стороны государства необременительных механизмов контроля. Для этого изменена система оценки результативности контрольно-надзорной деятельности, проведена систематизация видов контроля, введен приоритет профилактики по отношению к контрольным мероприятиям», — сказал Александр Савин.

Сенатор выразил уверенность, что все это позволит достичь высоких результатов по снижению административной нагрузки, улучшению делового климата, выстраиванию диалога между инспектором и проверяемым, а в конечном итоге — повысить безопасность граждан и качество предоставляемых услуг.

Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев сообщил, что по сравнению с 2019 г. в этом году число проверок сократилось в пять раз. «Главное — заработали новые инструменты, начали активно использоваться профилактические мероприятия».

Он проинформировал, что на сегодняшний день принято 2 054 региональных положения о видах контроля из 2 327, что составляет 88 проц. готовности, а также 24 700 муниципальных положений, с процентом готовности 91.

В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Гусаковский, ГусаковскийАлександр Владиславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края член Комитета СФ по социальной политике Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан , директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министра экономического развития РФ Александр Вдовин, директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия этого Министерства Александр Литвак, вице-президент, руководитель центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности Центра стратегических разработок Константин Никитин, представители органов власти субъектов РФ.

По итогам работы «круглого стола» будет подготовлена резолюция, направленная на дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности в стране.

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