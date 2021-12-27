Елена Медведева в интервью журналу «Вести в электроэнергетике»: «Минэнерго и региональные власти разработали программы повышения надёжности электросетей»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 декабря. – О повышении надёжности в электросетевом комплексе, работе энергосистемы России, цифровизации в электроэнергетике и оборудовании отечественного производства для российских энергокомпаний в интервью журналу «Вести в электроэнергетике» рассказала директор Департамента оперативного управления в ТЭК Елена Медведева.

Она отметила, что энергосистемы Дальнего Востока, Северного Кавказа, Северо-Запада и Юга страны, которые в период подготовки к зиме столкнулись с наибольшими проблемами, в том числе природного характера, находятся на особом контроле Минэнерго.

«В целях повышения устойчивости работы электросетевого комплекса Министерством энергетики РФ совместно с региональными властями и сетевыми компаниями разработаны программы повышения надёжности по республикам Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия и Чечня), Псковской, Архангельской, Мурманской, Новгородской и Тверской областям, Приморскому краю и Сахалину. В этих регионах реализация программ уже идёт», – добавила Елена Медведева.

Кроме того, она уделила внимание теме работы единой энергетической системы.

«Минэнерго не видит рисков и угроз надежному функционированию как ЕЭС России, так и топливно-энергетическому комплексу в целом. Контракты по экспортным поставкам электроэнергии мы выполняем неукоснительно», – сообщила директор Департамента.

Также, по её словам, важную роль в отрасли играет цифровизация, но этот процесс следует расценивать как инструмент, а не цель.

«Цифровые технологии открывают перед нами новые возможности, но качественно изменить систему отношений мы сможем только в том случае, если поймём, что цифровое решение – единственный способ повышения эффективности. В электроэнергетике могут использоваться только те цифровые технологии, которые подтвердили свою зрелость», – подчеркнула глава Департамента.

Отвечая на вопрос об использовании энергокомпаниями российского оборудования, Елена Медведева указала на необходимсть внедрять эффективные механизмы стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию.

«Однако, мотивируя энергокомпании на закупку отечественного оборудования, не стоит забывать о том, что снижать долю иностранного продукта следует лишь до некоторого предела, чтобы сохранить технологическую конкуренцию», – заключила она.

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24.12.2021

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