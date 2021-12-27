Г. Карелова рассказала о результатах деятельности Совета Федерации, направленной на социальную поддержку граждан в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Для повышения уровня адресности социальной помощи верхней палатой был инициирован и одобрен целый блок законов, отметила вице-спикер СФ.

В преддверии Нового года заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подвела итоги работы профильных комитетов и рассказала о наиболее значимых мероприятиях в сфере социальной политики осенней сессии СФ.

По словам вице-спикера, вопросы социального развития и модернизации системы здравоохранения заняли центральное место в работе Совета Федерации.

Смотрите также

«К сожалению, в 2021 году мы продолжили жить в условиях распространения коронавирусной инфекции и повышенного спроса на оказание медицинской помощи. В связи с этим одним из ключевых направлений деятельности Совета по региональному здравоохранению при СФ стал системный мониторинг обеспеченности регионов лекарственными препаратами, медицинским кислородом, а также финансовой устойчивости медицинских организаций», — прокомментировала сенатор.

Парламентарий сообщила, что в тесном взаимодействии с Правительством России, Минздравом и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования обеспечено выделение дополнительного финансирования регионам на оказание необходимой медицинской помощи гражданам в субъектах Российской Федерации. По словам Галины Кареловой, финансовую поддержку получили все регионы без исключения, а общая сумма бюджетных ассигнований составила более 284 млрд руб.

Кроме того, при активном участии Совета по региональному здравоохранению при СФ Министерством здравоохранения России разработан федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», сказала вице-спикер СФ, добавив, что в соответствии с проектом в федеральном бюджете предусмотрено 60 млрд руб. на оснащение современным оборудованием федеральных и региональных медучреждений, а также на увеличение объемов соответствующей помощи на всех этапах медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации.

В 2021 году велось строительство 15 детских краевых и республиканских больниц, пять из которых будут введены в эксплуатацию до конца года. В следующем году продолжится строительство 23 объектов, 13 из которых будут возведены с нуля

Другой важной темой, которая находится в фокусе особого внимания Совета Федерации, сенатор считает развитие инфраструктуры детского здравоохранения. Она резюмировала, что в 2021 году велось строительство 15 детских краевых и республиканских больниц, пять из которых будут введены в эксплуатацию до конца года. В следующем году продолжится строительство 23 объектов, 13 из которых будут возведены с нуля.

По мнению Галины Кареловой, главным трендом развития социальной сферы в 2021 году стала проактивная социальная политика в результате цифровой трансформации. Так, в течение года была сформирована нормативная база для создания и развития принципиально новой единой цифровой платформы «Социальное казначейство», благодаря которой граждане могут узнавать о том, какие им полагаются меры социальной поддержки, а затем оформить выплаты — быстро и без сбора дополнительных документов, в режиме «одного окна» через портал «Госуслуги».

«На сегодняшний день наша страна обладает достаточно высоким уровнем цифровизации социальной сферы: большинство услуг граждане могут получить либо в режиме онлайн, либо с помощью смартфона или компьютера подать заявление на их предоставление. Опыт дистанционной работы в период пандемии доказал эффективность и востребованность цифрового формата взаимодействия между государством и гражданами», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова также напомнила, что для повышения уровня адресности социальной помощи Советом Федерации был инициирован и одобрен целый блок законов, направленных на поддержку беременных женщин и детей, совершенствование системы занятости населения и повышения трудовых гарантий, увеличение минимального размера оплаты труда, а также ряд законов, способствующих развитию комфортной и доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Также сенатор подробно остановилась на мерах социальной поддержки, озвучив количество освоенных бюджетных средств по состоянию на начало декабря 2021 года. Так, перечисленные средства гражданам на материнский капитал составили 363,49 млрд руб., выплаты по временной нетрудостпособности граждан в возрасте 65 лет и старше — 19,19 млрд руб., специальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания — 8,27 млрд руб., перечислено 282,6 млрд руб. в качестве денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Отдельно вице-спикер отметила объем средств, направленных на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые составили 180,1 млрд руб.

Комментируя наиболее знаковые и масштабные мероприятия, при непосредственном участии Совета Федерации, Галина Карелова выделила проведение IV Форума социальных инноваций регионов и III Евразийский женский форум.

Парламентарий отметила, что за три дня работы Форума социальных инноваций выступили 310 спикеров из 15 стран, состоялось 54 мероприятия, приняли участие очно 9 500 человек и еще 12 000 — в режиме онлайн, были подписаны 17 соглашений о реализации социальных и инфраструктурных проектов. Главной темой мероприятия стала «Социальная сфера: вызовы третьего тысячелетия», в ходе обсуждения которой были рассмотрены инновационные идеи и проекты, разработанные усилиями НКО и социального бизнеса, «сборка и апробирование» передовых инструментов, технологий и стандартов социальной политики, проведен анализ передовых региональных практик, сообщила сенатор.

III Евразийский женский форум, по ее мнению, стал одним из самых масштабных мероприятий Совета Федерации и одним из наиболее ярких событий, проводимых на международном уровне, собрав более 2 500 участников из 111 стран мира, а также 23 международных организации и объединения.

«Именно непрерывная комплексная работа в части реализации многосторонних глобальных проектов – ключевая особенность Евразийского женского форума, и мы признательны нашим партнерам за совместную деятельность, которая продолжается на фоне пандемии, а также непростой ситуации в международных отношениях», — отметила вице-спикер СФ.

Как подчеркнула Галина Карелова, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации стал уникальным действующим консультативным органом, результатом работы которого уже стали 23 реализуемых совместно с министерствами, ведомствами и общественными организациями проекта, получивших высокую оценку от международного сообщества. На заключительном заседании Совета ЕЖФ этот список пополнился еще тремя перспективными проектами, такими как «Женское лидерство в инвестициях», «Женская кооперация в международной торговле» и «Экологическая платформа Евразийского женского форума», сказала вице-спикер.

Галина Карелова заверила, что работа сенаторов Российской Федерации и дальше будет сконцентрирована на системном подходе к развитию социальной сферы, основанном на адресности, интересах и потребностях граждан.

MIL OSI