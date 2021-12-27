Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса «Сказки народов России: кукольная этнография».

Сенатор РФ Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография».

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Конкурс проводится в преддверии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов и направлен на развитие межнационального сотрудничества, сохранение самобытной культуры народов Российской Федерации.

Организатор мероприятия – Центр развития ремесел «Семейные традиции», некоммерческая организация, которая занимается возрождением артельного изготовления ватной игрушки. Все проекты реализуются на средства президентских грантов.

«На конкурс кукольной этнографии было подано 400 заявок из 45 российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Большинство конкурсных работ выполнены по сюжетам этнических сказок России. Среди них – чукотские, удегейские, ненецкие, нанайские, эвенкийские, нганасанские, тофаларские, таймырские, даргинские и многие другие. Это говорит о том, что в нашей многонациональной стране этническая культура малых народов интересна, любима и бережно сохраняется», — сказала законодатель.

Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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Ольга Епифанова приняла участие в итоговом заседании жюри III Всероссийского конкурса ватного мастерства «Сказки народов России: кукольная этнография»

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В составе жюри – известные профессионалы-кукольники, мастера ватной игрушки, общественные деятели, деятели культуры. По словам Ольги Епифановой, было очень сложно определить победителей: настолько профессионально и с любовью изготовлены все без исключения работы. Победителей конкурса будут чествовать в марте будущего года. Тогда же состоится и выставка их изделий.

Сенатор поддерживает работу Центра ремесел «Семейные традиции» все годы его существования. За это время была разработана единственная в стране уникальная образовательная программа обучения ватному мастерству. Организован первый в России Музей ватной игрушки. Обучены ватному ремеслу порядка 2500 российских женщин, и количество мастериц постоянно растет.

«Это, прежде всего, социальный проект. Многие женщины, принимающие в нем участие, – это мамы особенных детей и люди старшего возраста, оставшиеся без работы после пандемии. Каждая проданная игрушка – адресная помощь им и их семьям. Благодаря профессионализму мастеров-наставников производятся высокохудожественные изделия, которые прекрасно выдерживают условия рынка и пользуются высоким спросом. Сумма средств, перечисленных женщинам-мастерицам за наборы изготовленных игрушек, составила в 2021 году более 6 млн. рублей. И это прекрасный показатель эффективности проекта», — отметила Ольга Епифанова.

По мнению сенатора, сегодня важно тиражирование подобных успешных практик в регионах. Ведь это ещё и частичное решение социальных задач, особенно по трудоустройству людей.

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