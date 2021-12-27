В Научно-технологическом университете «Сириус» прошла конференция «Киберспорт 2030: перспективы и направления развития»

Source: Russia Ministry of Sport

23 декабря состоялся первый день конференции «Киберспорт 2030: перспективы и направления развития», организованной Научно-технологическим университетом «Сириус» и Федерацией компьютерного спорта России.

В Парке науки и искусства «Сириус» и на «Сириус Арене» прошли сразу два события: пленарное заседание «Киберспорт 2030» и панельная дискуссия «Студенческий киберспорт», в которых принял участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, а также представители Минобрнауки России и Минпросвещения России.

«Киберспорт – это спорт, без всяких НО, а киберспортсмен – это человек, физически подготовленный и развитый, способный выполнить нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Киберспорт является одним из перспективных и активно развивающихся видов спорта в нашей стране, имеет собственную специфику организаций проведений соревнований и объединяет вокруг себя большое количество различных категорий людей, в первую очередь молодёжь», – отметил Максим Уразов.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что «Киберспорт 2030» станет важной и, вероятно, ежегодной инициативой по развитию киберспорта в стране.

«Я признателен всем, кто смог принять участие в этой конференции лично и всем, кто смотрит нас в онлайне. Огромное спасибо «Сириусу» за это партнёрство – надеюсь, что мы сможем провести ещё не одно подобное мероприятие», – сказал Дмитрий Смит.

Пресс-служба Минспорта России

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