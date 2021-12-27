Владимир Путин поговорил по телефону с участниками акции «Ёлка желаний»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин пообщался по телефону с 5-летним Осором Аюшеевым из Бурятии, для которого была организована экскурсия по пожарной части Улан-Удэ. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом он посмотрел праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.

О мечте Осора – побывать в роли пожарного – Президент узнал 5 декабря на церемонии вручения премии #МыВместе, в четвёртый раз присоединившись к Всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал три шарика с заветными желаниями детей, один из которых принадлежал Осору.

Кроме того, глава государства вновь созвонился с другим участником благотворительной акции – Марком Кобленевым из Подмосковья, желание которого – получить на Новый год гитару – было исполнено 21 декабря. Тогда же, неделю назад, Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру.

С улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону.

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