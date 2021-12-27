Беседа с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Source: President of Russia – Kremlin

Э.Рахмон Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан прибыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге 28 декабря.

* * *

В.Путин: Уважаемый Эмомали Шарипович!

Спасибо, что приняли приглашение, приехали. К сожалению, не удалось повидаться раньше в связи с эпидемиологическими обстоятельствами, но я очень рад видеть Вас в России, в Петербурге.

Завтра ещё будет возможность пообщаться с нашими коллегами и друзьями из других стран Евразэс, ОДКБ, поговорить перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год.

Что хотел бы добавить. У нас в прошлом году произошёл некоторый спад, как почти со всеми нашими партнёрами, в торгово-экономической сфере: торговый оборот упал больше [чем] на 15 процентов. Зато в этом году свыше 45 [процентов] уже рост, то есть мы всё, что потеряли в прошлом году, вернули и ещё нарастили.

Таджикистан – один из наших верных, надёжных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, – знаю, мы с Вами в контакте постоянном находимся, – вызывает известную тревогу и озабоченность. И это объективные обстоятельства, я разделяю эту озабоченность.

Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договорённостями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооружённые силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении Вашей страны.

И военная база, которую мы с Вами создали в своё время, она всё-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что Вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там, для того чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению.

И, наконец, гуманитарная составляющая очень важной является. Знаю Ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он разевается очень хорошо при Вашей поддержке. Очень много желающих изучать русский язык – это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 миллиард 800 миллионов [долларов], то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось – где 1 миллиард 700 [миллионов долларов] получилось.

Но, как и договаривались, мы с Вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, с тем чтобы поддержать и экономику Таджикистана, и людей. И наша промышленность и экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей.

Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно.

Эти и другие вопросы сегодня находятся в центре нашего внимания, составляют повестку дня нашей сегодняшней встречи.

Я очень рад Вас видеть.

Э.Рахмон: Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего хотел бы поздравить Вас и братский народ России с наступающим Новым годом. Желаю Вам крепкого здоровья, новых больших успехов, жителям России – мира, благополучия и процветания.

Отношения наших стран динамично развиваются по всем направлениям. Как Вы только что отметили, Россия остаётся главным торговым и экономическим партнёром Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился [до] более [чем] одного миллиарда долларов – это на 25 процентов больше, чем в прошлом году.

Активно развиваются культурно-гуманитарные связи, мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности. Готов обсудить с Вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы с акцентом на афганскую проблематику.

Ещё раз большое спасибо за приглашение.

MIL OSI