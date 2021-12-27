Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#OneWeb#Космодромы#Байконур27.12.2021 11:15

Байконур готов к своему завершающему пуску в 2021 году

На космодроме Байконур состоялось заседание комиссии, на котором рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 37. По результатам испытаний на стартовом комплексе члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 16:10:37 по московскому времени 27 декабря 2021 года.

Специалисты Госкорпорации «Роскосмос» приступают к операциям по заправке ракеты компонентами топлива (керосин, жидкие кислород и азот, высококонцентрированная перекись водорода, нафтил). Окончание заправочных операций запланировано в 15:00 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой» отметки.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 15:00 мск 27 декабря 2021 года. Мы подготовили для зрителей множество сюрпризов: мы не ждём Нового года, чтобы удивить вас! Вас ждут новые рубрики с космическими экспертами, ответы на вопросы, которые вы чаще всего задавали в комментариях в социальных сетях, и подборка лучших мероприятий, где вы сможете и отдохнуть, и узнать чуть больше о космосе.

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