Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МГТУ#Игорь Арбузов26.12.2021 14:10

НПО Энергомаш и МГТУ подписали дорожную карту на 2022–2023 годы

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана обсудили основные направления сотрудничества на 2022–2023 годы на встрече руководителей крупнейшего предприятия ракетного двигателестроения и ведущего технического вуза страны.

Как отметил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, МГТУ имени Н.Э. Баумана — один из ключевых вузов, поставляющих кадры для ракетно-космической отрасли и Энергомаш дорожит этой многолетней связью.

«Учащиеся „бауманки“ проходят на Энергомаше производственную, технологическую и преддипломную практику, а затем приходят к нам работать. Не только Энергомашу, но и всем предприятиям интегрированной структуры ракетного двигателестроения требуются инженеры-конструкторы, технологи, — отмечает Игорь Арбузов. — А кроме того еще и управленцы, способные руководить конструкторскими и производственными подразделениями».

Исполняющий обязанности ректора МГТУ Михаил Гордин заверил, что институт проработает возможность запуска программы подготовки именно руководителей с инженерным образованием. Со своей стороны, он предложил руководству Энергомаша рассмотреть возможность повышения квалификации работников предприятий интегрированной структуры на базе института и чаще использовать МГТУ, как научную площадку для совместного поиска новых конструкторских и технологических решений при разработке ракетных двигателей.

В завершение встречи стороны подписали дорожную карту на 2022–2023 годы. Среди основных направлений сотрудничества в ней обозначены целевая и практико-ориентированная подготовка кадров для НПО Энергомаш, а также проведение совместных научно-исследовательских, инжиниринговых, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ.

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Официальное соглашение о сотрудничестве между НПО Энергомаш и МГТУ имени Н.Э. Баумана было заключено в 2018 году. В настоящее время в НПО Энергомаш работает 63 выпускника МГТУ имени Н.Э. Баумана. В их числе: советник генерального директора, академик РАН Б.И. Каторгин (генеральный директор НПО Энергомаш в период 1991–2005 г.г.); начальник производства М.А. Борисов, главный сварщик А.Б. Аминов, начальники цехов: Е.В. Беспалов, Т.А. Шабанов.

По договорам о целевом обучении в 2019–2021 гг. в МГТУ имени Баумана поступили 18 человек. Все выпускники целевого набора трудоустраиваются в НПО Энергомаш. За три года принято на работу 9 человек. В настоящее время стажировку в НПО Энергомаш проходят 5 студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана.

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