Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Пилотируемая космонавтика#МКС#прич26.12.2021 18:25

Звездная гавань

Исправляя некоторые недоработки прошлых лет, Россия активно достраивает свой сегмент Международной космической станции. Доставку на орбиту с интервалом в четыре месяца двух модулей — «Наука» и «Причал» — можно назвать главным достижением Роскосмоса в этом году. Успешно решив эти далеко не тривиальные задачи, отрасль обретает уверенность, необходимую для будущих прорывов в пилотируемой космонавтике.

Ракета-носитель «Союз-2.1б», самая мощная из семейства «Союз», 24 ноября в 16:06 вывела на околоземную орбиту корабль-модуль «Прогресс М-УМ». В основе конструкции необычного транспортного средства — приборно-агрегатный отсек грузового корабля «Прогресс М», к которому через специальный переходник прикреплен новый модуль МКС «Причал». Стыковка со станцией состоялась ровно месяц назад, 26 ноября в 18:25.

Расширение с перспективой

С прибытием модуля «Причал» российский сегмент МКС получит новые технические возможности и дополнительные объемы. С учетом модуля «Наука», пристыкованного к станции в июле, общий объем российской части в этом году увеличится почти на 90 м3. При стандартной высоте потолков в новостройках это соответствует площади в 30 м2 — фактически двух комнат.

«„Причал“ — тоже просторный модуль, — рассказал „Русскому космосу“ космонавт Антон Шкаплеров, который в составе 66-й экспедиции будет участвовать в интеграции и подключении модуля к станции. — Вместе с „Наукой“ они существенно расширят наш сегмент по объемам. Плюс появится дополнительная электроэнергия за счет солнечных батарей. Сейчас мы довольно много берем энергии с американской стороны, а здесь у нас будет свой дополнительный источник».

Как следует из названия, основной задачей «Причала» станет прием космических кораблей и — в случае необходимости — новых модулей. А в перспективе, благодаря наличию шести стыковочных узлов и в зависимости от определенного стечения обстоятельств, «Причал» может стать сердцевиной новой российской орбитальной станции.

Оглядываясь назад

Модуль «Причал» в процессе своего создания прошел такой же тернистый путь, как и «Наука». И это неудивительно: изначально разрабатываемый под «Науку», он всецело зависел от поворотов судьбы «старшего брата».

Напомним: в нулевых годах российский сегмент МКС развивался, несмотря на многие трудности. На стыке десятилетий он включал в свой состав крупные модули «Заря» и «Звезда», а также малые исследовательские модули «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».

В ходе следующего этапа планировалось дополнить сегмент еще тремя модулями, которые могли бы работать как в составе МКС, так и автономно. Один из них — «Наука» — предназначался для экспериментов и исследований. Другой — научно-энергетический модуль (НЭМ) — позволил бы уйти от зависимости по электро­энергии от американского сегмента. Предусматривалось, что соединяться между собой эти модули будут не напрямую, а через промежуточный узел, названный «Причалом». Вся эта конструкция, по замыслу, могла отстыковаться от устаревшей МКС и стать базой для наращивания новой станции. Тогда «Причалу» с его обилием портов выпала бы роль центрального элемента и связующего звена.

Эскизный проект модуля научно-технический совет РКК «Энергия» утвердил в январе 2011 г. «Причал» планировалось доставить к МКС, как и два других малых исследовательских модуля — «Рассвет» и «Поиск», ракетой-носителем типа «Союз» в составе корабля-модуля, созданного на базе серийного грузовика «Прогресс М». Предполагалось, что уже в 2016 г. с «Причалом» состыкуется Научно-­энергетический модуль.

Тем временем все пошло не так, как задумывали. Сам «Причал» был создан, интегрирован с приборно-агрегатным отсеком корабля «Прогресс М» и испытан уже к 2014 г. Однако изготовление «Нау­ки» буксовало, а НЭМ оставался лишь в чертежах. «Причалу» не оставалось ничего другого, как ждать своего часа.

И вот он пробил спустя шесть лет — когда «Науку» наконец-то довели до ума и стало ясно, что запуск не за горами. В начале января 2021 г. «Причал» расконсервировали, и специалисты приступили к его проверкам. В конце июля, сразу после успешной стыковки «Науки» с МКС, корабль-модуль отправился на космодром Байконур, чтобы стартовать в свой долго откладываемый полет.

В это же время космонавт Антон Шкаплеров в рамках подготовки к предстоящей миссии знакомился с «Причалом» в ЦПК.

«В первую очередь проводились занятия по самому модулю — мы изучали его компоновку, — рассказывал он. — В гидролаборатории отрабатывали действия по выходу в открытый космос, связанные с интеграцией модуля в состав МКС после того, как он состыкуется. Отрабатывали также навыки ручной стыковки корабля „Прогресс“, который придет на станцию вместе с модулем. Если вдруг откажет автоматика, я буду стыковать его вручную».

Космический порт

Узловой модуль «Причал» имеет форму шара диаметром 3.3 м. Если посчитать внутренний объем, он окажется немаленьким — почти 19 м3. Правда, из-за того, что часть пространства занята кронштейнами и закрыта панелями, полезный объем составляет всего около 14 м3.

В сферическом корпусе модуля имеется шесть отверстий с установленными стыковочными узлами: один активный — для соединения с «Наукой» — и пять пассивных. Тот, который все время обращен на Землю, или надирный, — основной. Именно к нему будут пришвартовываться грузовые «Прогрессы», пилотируемые «Союзы» и перспективный «Орёл», а также — при определенном развитии событий — другие модули. Теоретически, в случае наличия на прибывающих кораблях или модулях специального рычага, так называемого манипулятора-перестановщика, они смогут «переезжать» с основного на боковые порты. Такие операции были отработаны в 1989–1996 гг. на орбитальном комплексе «Мир».

Все стыковочные узлы модуля оснащены гидравлическими клапанами, соединенными с магистральными трубопроводами, по которым топливо из прибывающих «Прогрессов» будет перекачиваться через «Науку» в баки «Звезды» и обратно. Порты также оборудованы электрическими разъемами для подключения систем прилетевших кораблей к единому контуру российского сегмента.

Чтобы обеспечить «парковку» кораб­лей, основной стыковочный узел оснащен комплектом аппаратуры «Курс-П». Необходимые для полноценной работы системы телекамеру и стыковочные мишени установят члены российского экипажа во время выхода в открытый космос. Кстати, для удобства передвижений космонавтов на модуле смонтированы поручни. На активном узле установлена система автоматического сближения и стыковки «Курс-НА».

Снаружи корпус «Причала» закрыт панелями микрометеоритной защиты и одеялом экранно-вакуумной теплоизоляции, благодаря которой он не переохлаждается и не перегревается в лучах солнца.

Дальнейшие планы

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» пробудет в составе МКС почти месяц — до 22 декабря. В этот день приборно-агрегатный и переходной отсеки планируется отсоединить от «Причала» и свести с орбиты. В результате освободится основной стыковочный узел для приема кораблей. А 19 января Антон Шкаплеров и Пётр Дубров выйдут в открытый космос и установят на внешней поверхности «Причала» антенны, мишени и телекамеру, необходимые для осуществления стыковок.

Начальник отделения пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Рустам Абдулхаликов заявил журналистам, что «18 марта он (модуль „Причал“. — Ред.) уже примет следующий корабль „Союз“».

Именно 18 марта на смену Шкаплерову, Дуброву и американцу Ванде Хаю на «Союзе МС-21» на орбиту отправится первый за последнее десятилетие полностью российский экипаж: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

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