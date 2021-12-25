Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#КБХА26.12.2021 00:45

Сотрудников КБХА наградили за заслуги в создании ракетно-космической техники

По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева заместитель Председателя Правительства области Артем Верховцев наградил выдающихся работников Конструкторского бюро химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). По указу Президента сотрудники получили государственные награды РФ за заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу.

Приветствуя собравшихся, Артем Верховцев отметил, что КБХА имеет большое значение и в истории города и огромное значение — для экономики региона.

«Радует, что предприятие, отмечая в этом году 80-летний юбилей, не стоит на месте. Предприятие развивается, а о качестве его продукции высоко отзываются. Я очень рад поздравить вас с юбилеем. Хочу пожелать, чтобы это были не последние награды. Желаю и дальше развиваться и развивать предприятие», — поздравил работников Артем Верховцев.

Затем заместитель Председателя Правительства области вручил медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и медали «За заслуги в освоении космоса». Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоили трем сотрудникам КБХА, а почетное звание «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ» двум специалистам.

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