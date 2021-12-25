Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета25.12.2021 14:30

Комета Хартли

Положение кометы Хартли в Солнечной системе 20 октября 2010 года

Фотография с близкого расстояния аппарата Дип Импакт, 4 ноября 2010 года

Комета Хартли обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 6,4 года. Несмотря на то, что она наблюдалась в 1991, 1997 и 2004 годах, её возвращение в 2010 году стало одним из самых удачных для изучения.

Приближающуюся комету первыми заметили ещё в мае 2008 года астрономы Паранальской обсерватории в Чили. В августе того же года она изучалась орбитальным телескопом «Спитцер» в инфракрасном диапазоне. В 2011 году комету исследовала космическая обсерватория Гершеля. Таким образом, комета Хартли стала пятой по счёту кометой, которая посещалась космическим аппаратом.

Исследования показали, что ядро кометы сильно вытянуто и состоит из двух частей с перемычкой. Её размер по длинной оси составляет 2,2 км. Ядро вращается по сложной траектории с периодом в 18 часов, что, возможно, связано с его необычной формой и неравномерным нагревом разных частей кометы. Рельеф поверхности оказался весьма неоднородным. Ровная перемычка соседствует с холмистой поверхностью на двух половинках кометы, которые покрыты огромными валунами размером до 90 метров, обладающими в три раза более высоким альбедо, чем окружающая поверхность.

Ядро состоит из замерзшей воды с примесями льдов монооксида и диоксида углерода. При этом концентрация льдов на комете неравномерна. Водяной пар выделяется в середине, а углекислый газ наиболее интенсивно дегазирует в краевых частях кометы.

Анализ воды показал, что соотношение между тяжелой водой и обычной такое же, как в океанах Земли. Главной особенностью кометы Хартли является ее высокая активность во время сближения с Солнцем, когда она теряет тысячи тонн массы за очень короткое время. По расчётам учёных, через 700 лет она прекратит свою кометную активность.

Источник: Московский планетарий

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