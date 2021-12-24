28 декабря в Санкт-Петербурге состоится встреча руководителей стран СНГ

Source: President of Russia – Kremlin
В мероприятии примут участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев Алиев Ильхам ГейдаровичПрезидент Азербайджана , Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения , Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан , первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев Назарбаев Нурсултан Абишевич , Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан , Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Бердымухамедов Гурбангулы МяликгулыевичПрезидент Туркменистана , Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан .