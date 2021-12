24.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu wigilijnym na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu wigilijnym na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej24.12.2021

Wigilia w tym roku dla osób służących na naszej wschodniej granicy jest szczególna – poświęcona służbie dla kraju i z daleka od bliskich. Szef polskiego rządu podczas spotkania z żołnierzami i funkcjonariuszami złożył życzenia spokojnej i cichej wigilijnej nocy oraz podziękował za zaangażowanie w obronę bezpieczeństwa nie tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale całej Unii Europejskiej.

– Jesteśmy dumni z waszej służby, oddania, ofiarności – z tego, że państwo polskie, obywatele polscy mogą na was liczyć – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Jesteśmy dumni, że bronicie terytorium, munduru i bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Działania rządu przynoszą już efekty w postaci stabilizacji sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Liczne spotkania, jakie w ostatnich tygodniach odbył szef polskiego rządu, dały wyraz poparciu naszych działań. Dzięki stanowczej reakcji już teraz wielu imigrantów wraca do swoich domów. Budowa zapory na wschodniej granicy również będzie mieć wpływ na uspokojenie w tym rejonie.

Nadzieja na przyszłość

Żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji pełnią nieustanną służbę na naszej granicy. Jak podkreślił premier, zwracając się do nich bezpośrednio: -Wiemy, że możemy na was polegać. Wszyscy Polacy są z was dumni.

Szef polskiego rządu złożył życzenia nadziei, z myślą o przyszłości i bezpieczeństwie. Stabilizacja sytuacji na granicy to dla wielu osób realna szansa, by przyszłe święta móc spędzić w rodzinnym gronie. – Życzę spokojnych, zdrowych, dobrych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych nadziei. – zakończył wypowiedź premier Mateusz Morawiecki.

