24.12.2021 Pamiętajmy o tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa

Source: Government of Poland in Polish

„Dziękuję za waszą codzienną służbę, tu na granicy polsko-białoruskiej, stanowiącej jednocześnie granicę Unii Europejskiej i państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję za waszą postawę i wasz wysiłek. Gdyby nie ona, to sytuacja byłaby kryzysowa. Wy doprowadziliście do tego, że Polska jest bezpieczna. Poprzez waszą postawę, wasz profesjonalizm, poprzez twardość charakterów. Za to Wam wszystkim dziękuję” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wigilijnego spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego służącymi na granicy.

W piątek 24 grudnia br. m. Nowa Łuka Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wzięli udział w spotkaniu w wigilijnym z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy służą na polsko-białoruskiej granicy.

Szef resortu obrony zaznaczył, że tegoroczna choinka jest szczególna.

„Za nami choinka, na której zawieszone są kartki z pozdrowieniami i podziękowaniami napisane przez dzieci z całej Polski. One są wyrazem wsparcia dla was i podziękowania za waszą trudną służbę”.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że polecił przygotowanie rozwiązań, które umożliwią żołnierzom, którzy służą na granicy spędzenie wolnego czasu – bezpłatnie – w ośrodkach, nadzorowanych przez Agencję Mienia Wojskowego razem z rodzinami.

„To także wyraz wsparcia i doceniania waszych codziennych wysiłków. Życzę, żeby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w spokoju. Żeby na posterunkach, na których jesteście w czasie tych świąt było spokojnie. Dziękuję też waszym rodzinom za wsparcie i zrozumienie tego, że służycie na granicy, służycie z dala od swoich domów”

– podkreślił minister.

Szef MON przypomniał, że dzięki służbie żołnierzy Wojska Polskiego udało się odeprzeć najpoważniejszą jak dotąd próbę nielegalnego przekroczenia granicy w Kuźnicach.

„16 listopada był takim dniem, kiedy atak hybrydowy dokonany na Polskę był w apogeum. Wtedy, kiedy największa masa ludzi rzucona przez reżim Łukaszenki próbowała sforsować polską granicę. Atak hybrydowy na Polskę nie uległ zatrzymaniu, wciąż trwa. Stąd wasze codzienne wysiłki są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Ale należy podkreślić, że częstotliwość tych prób forsowania granicy jest mniejsza, właśnie dzięki temu, że odparliście ten atak, że codziennie stoicie na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”

– podkreślił Mariusz Błaszczak.

„Dzisiaj my odpowiadamy za całą Unię Europejską i za jej bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim odpowiadamy za bezpieczeństwo terytorium Rzeczypospolitej i dlatego możemy być i jesteśmy dumni z waszej służby, z waszego oddania, waszej ofiarności, z tego, że państwo polskie, obywatele polscy mogą na was liczyć, że nie daliście splamić honoru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza, że bronicie munduru i bronicie bezpieczeństwa wszystkich Polaków”

– zwrócił się do żołnierzy premier.

Kilkanaście tysięcy Żołnierzy Wojska Polskiego we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji nieprzerwanie zabezpiecza granicę Polski z Białorusią i odpiera ataki hybrydowe dokonywane przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Siły Zbrojne RP wspierają polską Straż Graniczną w rejonie granicy polsko-białoruskiej. W ramach tych działań żołnierze odbywają patrole, budują ogrodzenie oraz prowadzą działania informacyjne. Żołnierze Wojska Polskiego zbudowali także ponad 186 km tymczasowego ogrodzenia, które skutecznie utrudnia próby nielegalnego forsowana granicy. Naprawili również ponad 124 km lokalnych dróg. W realizowaniu tych zadań, polskich żołnierzy wspierają sojusznicy z Estonii i Wielkiej Brytanii.

