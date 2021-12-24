Уточняются понятия «дом блокированной застройки» и введения понятия «многоквартирный дом»

Source: Russia – Council of the Federation

По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Шевченко.

На 515-м заседании Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия «дом блокированной застройки» и введения понятия «многоквартирный дом».

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На рассмотрение коллег документ направил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

Федеральным законом предусматривается распространение действия Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» на строительство индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса при условии, что такое строительство осуществляется по договорам участия в долевом строительстве.

В этих целях в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ, а также в Федеральный закон вводятся понятия малоэтажного жилого комплекса и многоквартирного дома, уточняется понятие дома блокированной постройки и расширяется перечень видов объектов недвижимости, подпадающих под определение объектов долевого строительства.

В Жилищный кодекс РФ вводится понятие многоквартирного дома как здания, состоящего из двух и более квартир и включающего в себя общее имущество многоквартирного дома и принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения или машино-места, являющиеся неотъемлемой конструктивной частью многоквартирного дома.

В Федеральный закон вводится понятие малоэтажного жилого комплекса как совокупности индивидуальных жилых домов и иных объектов, относящихся к общему имуществу собственников таких домов, строительство которых осуществляется застройщиком в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. При этом индивидуальный жилой дом на основании договора участия в долевом строительстве признается объектом долевого строительства.

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