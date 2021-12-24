Уточняются отдельные вопросы эксплуатации беспилотных авиационных систем и их элементов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы одобрили изменения в Воздушный кодекс РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в Воздушный кодекс РФ об отдельных вопросах эксплуатации беспилотных авиационных систем и их элементов.

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Как сообщил член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области вводится понятие «сертификационный базис», под которым понимается совокупность требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем и их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.

Уточняются положения Воздушного кодекса, регламентирующие вопросы летной годности, наземного и технического обслуживания гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов. В частности, в указанный перечень авиационной техники включаются беспилотные авиационные системы и их элементы. Предусматривается, что правила наземного обслуживания гражданских воздушных судов и технического обслуживания подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, устанавливаются федеральными авиационными правилами и должны включать в себя, в том числе перечень работ по наземному и техническому обслуживанию. Также федеральными авиационными правилами будет устанавливаться порядок поддержания летной годности.

Корректируются положения Воздушного кодекса, регулирующие поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей, а также людей, терпящих или потерпевших бедствие на море.

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