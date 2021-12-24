Уточняется процедура заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил изменения в закон о связи.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 46 и 51.1 Федерального закона «О связи» в части уточнения процедуры заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.

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Документ внесен Людмилой Боковой в период исполнения ею сенаторских полномочий и депутатами Государственной Думы.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса для оператора подвижной радиотелефонной связи устанавливается обязанность предоставлять в Роскомнадзор информацию об объеме и периоде оказания услуг связи абонентам. Предусматривается, что при прохождении физическими или юридическими лицами процедур аутентификации оператор подвижной радиотелефонной связи обязан без взимания платы незамедлительно осуществить передачу короткого текстового сообщения, содержащего код подтверждения аутентификации, соответствующему лицу на его абонентский номер, указанный в единой системе идентификации и аутентификации.

Устанавливаются принципы определения цен на услуги связи, услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, устанавливаемые в государственных контрактах, а также цены на данные услуги для нужд иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в случае если финансирование оказания данных услуг для таких нужд осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.

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