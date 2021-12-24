Установлены размеры материального обеспечения сотрудников судебно-экспертного учреждения Следственного комитета РФ

Source: Russia – Council of the Federation

По вопросу выступил заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству М. Кавджарадзе.

На 515-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» в части материального обеспечения сотрудников судебно-экспертного учреждения Следственного комитета РФ.

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Федеральным законом вносятся изменения в приложение («Размеры ежемесячного денежного поощрения сотрудников Следственного комитета Российской Федерации») к Федеральному закону «О Следственном комитете Российской Федерации». Вводится новый раздел, устанавливающий размеры ежемесячного денежного поощрения по должностям судебно-экспертного учреждения Следственного комитета Российской Федерации.

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