Source: Russia Federal Space

#РКС#Орбитальные группировки#Терра Тех#Милана Элердова24.12.2021 15:50

Терра Тех формирует новый рынок геосервисов

Для ТЕРРА ТЕХ, компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), 2021 год ознаменовался рядом важных событий и достижений. При троекратном росте спроса на геосервисы и цифровые продукты на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ТЕРРА ТЕХ стал одним из ключевых игроков на этом рынке, формируя новые отраслевые тренды и открывая неограниченный доступ к геоинформации широкому кругу потребителей.

Социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация 2021 года внесла изменения в подходы государства и бизнеса к контролю и управлению активами. Вырос спрос на цифровые аналитические продукты для дистанционного решения задач, ограничения простимулировали поиск новых проектных и сервисных решений по наблюдению за объектами на поверхности Земли. Заказчикам потребовалось больше комплексной аналитики с готовыми экспертными оценками изменений.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Мы отмечаем значительный рост обращений из компаний, которым нужна аналитическая информация на основе спутниковых данных, нам удалось значительно расширить круг клиентов и партнеров. Главными технологическими достижениями этого года стали создание лаборатории искусственного интеллекта и начало разработки нового тематического продукта. Речь идет о формировании своего рода фабрики подготовки данных, которая обеспечит пользователей аналитикой и будет гибко реагировать на запросы клиентов для наилучшей интеграции в их проекты».

За год специалисты по машинному обучению ТЕРРА ТЕХ разработали особое программное обеспечение на основе нейросетевых технологий — они улучшили качество космоснимков, увеличили пространственное разрешение, внедрили компенсацию дымки, научили систему распознавать и сегментировать отдельные объекты на изображении. Для обучения нейронных сетей в ТЕРРА ТЕХ создана и постоянно пополняется база эталонов, куда занесено уже более 160 тысяч разных объектов.

Разработка ТЕРРА ТЕХ — комплекс облачных геосервисов «Цифровая Земля» — стал финалистом престижной премии IT Stars среди проектов цифровой трансформации, подтвердив высокую технологичность, конкурентоспособность и рыночную востребованность геосервисов.

В сотрудничестве с НИИ «Восход» (подведомственное учреждение Минцифры России) началась интеграция сервисов «Цифровой Земли» с государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД). Благодаря совместному использованию двух систем инспекторы получают точное указание проблемных земельных участков и могут адресно проверять корректность постановки объектов капитального строительства на кадастровый учет.

Реализация пилотного проекта Рослесинфорга и ТЕРРА ТЕХ с использованием нейросетевых технологий «Цифровой Земли» позволила отработать новую систему по выявлению незаконных рубок леса, повысить точность распознавания рубок. Сегодня продолжается тестирование нейросети на проблемных территориях, которые добавлены к обучающим выборкам.

В 2021 году ТЕРРА ТЕХ совместно с Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте” (НИИАС, дочернее общество РЖД) приступил к разработке технологии мониторинга строительства железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали. Использование спутников и беспилотников дает дополнительные возможности автоматизированного контроля проверки на соответствие показателям по срокам и объемам строительных работ.

Совместно со специалистами проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» и «ТЕРРА ТЕХ» успешно реализован проект по удаленному мониторингу средствами ДЗЗ строительства объектов атомной инфраструктуры в разных странах мира. На основании космической стереосъемки АЭС определены физические показатели объектов сооружения и площадок строительства в целом.

Итогом стартовавшего в 2021 году совместного проекта с ПРОМСВЯЗЬБАНК по комплексному космическому мониторингу и геопространственному анализу имущественных активов банка стал облачный геосервис для мониторинга строящихся собственных и залоговых объектов и земельных участков. Космические технологии, как отмечают в банке, повысили качество оценки заемщиков и их проектов и усилили контроль целевого использования кредитных средств.

Внимание государства, бизнеса и широкой общественности в 2021 году было сфокусировано на проблемах климата и экологии. На Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году заключено соглашение между Госкорпорацией «Роскосмос» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), призванное наладить межведомственное взаимодействие для ведения комплексного космического экомониторинга. Геопространственная аналитика от ТЕРРА ТЕХ дает возможность специализированным госорганам получать оперативные данные об использовании земель и природных ресурсов, состоянии полигонов ТКО и свалках, а также формировать экологические паспорта предприятий и рейтинги компаний-загрязнителей природы.

Задачу защиты экологии решает и заключенное на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» (ИГКЭ). Одним из ключевых направлений совместной работы стало исследование потенциала применения данных космической съемки для оценки углеродного баланса страны.

Для повышения качества предоставляемых ТЕРРА ТЕХ услуг компанией в 2021 году была запущена обновленная версия онлайн-сервиса покупки космических снимков TerraCloud, который позволяет приобретать данные ДЗЗ в «одном окне» онлайн круглосуточно из любой точки мира с оплатой по банковской карте. Растущее же количество запросов в рамках проекта ТЕРРА ТЕХ Докажи.рф, через который можно приобрести космические снимки для использования в судебных спорах, свидетельствует о высоком потенциале спроса на данные ДЗЗ у широкого круга частных пользователей.

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