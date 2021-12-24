СФ одобрил закон, предусматривающий особенности заключения концессионного соглашения без проведения конкурса

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил Ю. Федоров.

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 37 и 51 Федерального закона «О концессионных соглашениях» об условиях и порядке трансформации договоров аренды имущества в концессионные соглашения.

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Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики вносятся изменения, предусматривающие особенности заключения концессионного соглашения без проведения конкурса, объектом которого является имущество (объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в государственной или муниципальной собственности), переданное собственником арендатору на основании договора аренды. Устанавливается, что одним из условий заключения концессионного соглашения в отношении указанных объектов является возникновение права владения и пользования такими объектами на основании договоров аренды, которые заключены до 1 января 2022 года. Предусматривается возможность заключения концессионных соглашений в отношении указанных объектов, находящихся во владении и пользовании у будущего концессионера на основании договора аренды, на срок, превышающий срок договора аренды. Срок действия такого концессионного соглашения устанавливается с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может превышать сорока девяти лет. При этом заключаемым концессионным соглашением должно предусматриваться принятие концессионером инвестиционных обязательств в размере, рассчитанном исходя из всего срока действия такого концессионного соглашения.

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