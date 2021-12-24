СФ одобрил закон, направленный на противодействие коррупции в деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части противодействия коррупции в деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг. По этому вопросу выступил член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Дмитрий Горицкий. ГорицкийДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области

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Проект закона был внесен Президентом Российской Федерации. Согласно документу, на граждан, претендующих на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг либо занимающих указанные должности, распространяются ограничения, запреты и требования, установленные в целях противодействия коррупции.

Перечень лиц, в отношении которых проводятся оперативно-разыскные мероприятия, дополняется служащими Банка России, а также финансовыми уполномоченными.

В соответствии с Федеральным законом, Генеральный прокурор РФ, заместители Генерального прокурора РФ, прокуроры субъектов РФ, военные и другие специализированные прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, наделяются полномочиями по направлению запросов в кредитные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств.

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