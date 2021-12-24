СФ одобрили изменения в законодательство о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами и продлении «дачной амнистии»

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По этому вопросу выступил член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованиюА. Кондратенко.

На 515-м заседании Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами и продлении дачной амнистии. Одним из авторов закона является первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Федеральный закон от «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» дополняется новой статьёй, в которой устанавливается что до 1 марта 2031 года гражданин, использующий жилой дом, возведённый до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) в границах населённого пункта и право собственности на который у гражданина отсутствует, имеет право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в порядке, установленном Земельным кодексом.

В частности, закрепляются особенности образования земельного участка из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется перечень документов, представляемых гражданином к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, при этом устанавливается право законом субъекта Российской Федерации предусмотреть иные документы, предоставляемые гражданином. Регламентируется порядок действий органа государственной власти или органа местного самоуправления при рассмотрении названного заявления. Право на приобретение земельного участка в собственность распространяется и на наследников.

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