Создаются правовые условия для организации специализированных ярмарок винодельческой продукции

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил изменения в законы о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и о рекламе.

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 21 Федерального закона «О рекламе» в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведенной в государствах — членах Евразийского экономического союза.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области вносятся изменения, направленные на создание правовых условий для организации специализированных ярмарок в целях продвижения на рынке винодельческой продукции, произведенной в России и в государствах — членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда.

Определяются понятия «специализированная ярмарка винодельческой продукции» и «дегустация винодельческой продукции на специализированных ярмарках винодельческой продукции», закрепляется, что на специализированных ярмарках осуществляется продажа и дегустация винодельческой продукции ЕАЭС за исключением коньяка, бренди и виноградной водки.

Устанавливаются особенности розничной продажи винодельческой продукции ЕАЭС и безвозмездной раздачи образцов такой продукции для ее дегустации на специализированных ярмарках. Организация таких ярмарок будет осуществляться, в том числе в соответствии с требованиями к ярмаркам и продаже товаров на них, установленными Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Закрепляется, что срок проведения специализированной ярмарки не может превышать 14 календарных дней.

Устанавливается, что допускается реклама вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных в РФ из выращенного на территории РФ винограда, не только на выставках пищевой продукции, но и на специализированных ярмарках винодельческой продукции. При этом исключено требование о проведении рекламных акций с раздачей образцов алкогольной продукции на указанных ярмарках только в стационарных торговых объектах.

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