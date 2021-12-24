Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья! Добрый день!

Сегодня мы проводим совместное заседание Государственного Совета и Совета по науке и образованию. В нём участвуют руководители регионов, политических партий, представители научного сообщества, члены Правительства и Совета Безопасности.

Наша встреча в таком широком составе приурочена к завершению Года науки и технологий. Подведём итоги, обсудим совместные планы по дальнейшему развитию науки в целом и научного просвещения – с учётом огромного внимания общества, граждан к науке, к достижениям наших учёных.

И, безусловно, мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населённых пунктов в целом на основе современных технологических, экологических стандартов, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни.

В этой связи ещё одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны.

Речь идет не только о создании новых знаний и технологий. Повторю, принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении и в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач.

Подчеркну, развитие России, наших регионов возможно только вместе с наукой. Именно поэтому на протяжении двух десятилетий мы последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах. В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность.

Настоящими флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты, опорные высшие учебные заведения в субъектах Федерации. При этом совместные задачи уже объединяют научные вузы, институты и компании из разных регионов России. Такое сотрудничество будем, безусловно, поощрять и в будущем, потому что для нашей огромной страны крайне необходимо именно распределенное научное развитие, мы с вами много раз об этом говорили. Не отдельные точки, узлы, сосредоточенные лишь в некоторых регионах, а настоящее целостное пространство, связывающее всю страну – как говорил академик Вернадский, своего рода сфера научного поиска, креативных решений, просвещения, поддержки и поощрения талантов передового технического бизнеса. Именно такой подход лежит в основе научно-образовательных центров мирового уровня, в реализации федеральных программ в сфере генетики и сельского хозяйства.

Уверен, широкое региональное измерение получат и важнейшие инновационные проекты государственного значения. Они будут направлены на решение задач в области медицины и фармацевтики, а также проблем, связанных с изменением климата и созданием новых источников энергии.

Что считаю крайне важным? Мы можем ставить большие исследовательские цели, потому что сформировали сильный кадровый потенциал, будем его, безусловно, укреплять и развивать, и в этой связи хотел бы сообщить о новых решениях, которые были подготовлены с учетом встречи с молодыми исследователями, которая прошла в начале декабря в «Сириусе».

Прежде всего, будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы, привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов. Собственно говоря, это и делается до сих пор, надеюсь, что так и будет продолжаться в будущем. Безусловно, такие лаборатории мирового уровня призваны усиливать, расширять возможности для пространственного развития. Они будут создаваться в вузах, в научных центрах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, центра, юга России и, конечно, в северных регионах нашей страны.

Кстати, на арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды, по другим направлениям, включая изменения климата. И нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме – не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы. Об этом тоже меня просили коллеги на встрече в «Сириусе». Отмечу, что для большинства районов Крайнего Севера размер таких доплат составляет порядка 80 процентов от заработка. Это весомое увеличение дохода исследователя с учетом того, что зарплата ученых должна составлять 200 процентов, как известно, от средней зарплаты по региону.

Отдельно остановлюсь на вопросах поддержки молодежи. Благодаря Российскому научному фонду уже сформирована целостная система грантов для молодых ученых от проведения небольшого исследования до руководства научным коллективом. Убежден, что такие же понятные единые механизмы поощрения должны быть созданы и для аспирантов. Речь, конечно, о тех начинающих ученых, которые серьезно занимаются наукой, показывают результаты, уже работают в интересах региона, готовы внедрять там свои разработки.

Что касается жилья. На встрече в «Сириусе» также коллеги попросили увеличить объем программы жилищных сертификатов и предоставлять их прежде всего тем молодым ученым и преподавателям вузов, которые добиваются значимых конкретных результатов, успехов, вне зависимости от того, сколько времени специалисты занимают должность и какому ведомству подчиняется организация, в которой они работают, а также распространить эти принципы на обеспечение служебными квартирами. Конечно, трудно с этим не согласиться, я согласен с этим предложением, и прошу Правительство в короткие сроки принять все необходимые решения на этот счет.

Продолжение следует.

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