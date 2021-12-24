Source: Russia – Council of the Federation

Соавторы документа – сенаторы РФ А. Турчак и А. Кутепов.

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательности технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

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Документ внесен первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председателем Комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга депутатами Государственной Думы.

Как сообщил Андрей Турчак, отменяется обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам и используются ими исключительно в личных целях. Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких автомобилей и мотоциклов, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента ТС.

Вносятся изменения в статью 5 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как отметил Андрей Турчак, закон имеет большое социальное значение, избавляет от лишней финансовой нагрузки, облегчает жизнь десяткам миллионов автомобилистов.

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