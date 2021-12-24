Сенаторы поддержали изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Source: Russia – Council of the Federation

Закон нацелен на реализацию права обучающихся общеобразовательных организаций на бесплатное профессиональное обучение, отметила Л. Гумерова.

На заседании СФ одобрены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ представила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Документ был внесен сенаторами Российской Федерации Лилией Гумеровой, Виктором Крессом, а также депутатами Государственной Думы.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 8 декабря 2021 г. и отклонен Советом Федерации 15 декабря в связи с тем, что при внесении поправок ко второму чтению была допущена техническая ошибка. В ходе работы согласительной комиссии ошибка была устранена.

Законом устанавливается право органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования и органов местного самоуправления на организацию предоставления профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования (для субъектов РФ – также по программам среднего профессионального образования, реализуемых в государственных образовательных организациях субъектов РФ). Кроме того, органы государственной власти субъектов РФ наделяются правом на осуществление государственной поддержки профессионального обучения в муниципальных образовательных организациях.

Согласно документу, Министерство просвещения РФ наделяется полномочием по утверждению федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Со своей стороны организации, осуществляющие образовательную деятельность, будут обязаны выбрать электронные образовательные ресурсы из числа входящих в указанный федеральный перечень.

Кроме того, все организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обязаны создавать условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды.

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