Сенаторы обсудили вопросы поддержки станкоинструментальной промышленности, гармонизацию законодательства в сфере образования и спорта

Source: Russia – Council of the Federation

В центре внимания также поддержка социально-оринетированных НКО.

В ходе 515-го заседания Совета Федерации сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики рассказала о мероприятиях, проведенных в текущем году Советом при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества по поддержке социально-ориентированных НКО.

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