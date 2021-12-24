Россия присоединяется к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях

Source: Russia – Council of the Federation

СФ поддержал соответствующий Федеральный закон.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях». Докладчиком по этому вопросу стала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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В соответствии с Федеральным законом, Российская Федерация присоединяется к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (НМП и ГУ), принятому в Женеве 20 мая 2015 г. Женевский акт вступил в силу 26 февраля 2020 г., в настоящее время согласие на его обязательность выразили 10 государств и Европейский союз.

Как отметила Лилия Гумерова, положениями Женевского акта предусмотрены международная регистрация и охрана НМП и ГУ во всех государствах-членах с помощью подачи одной заявки и уплаты одного набора пошлин. Присоединение к Лиссабонской системе открывает новые возможности для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также обеспечивает дальнейшую интеграцию Российской Федерации в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности.

«Принимая решение о присоединении к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, наша страна завершает присоединение ко всем действующим международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности», — подчеркнула сенатор.

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